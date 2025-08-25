Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на тижні з 25 по 31 серпня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких цей тиждень може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати помилок на роботі, а також бути уважнішими до своїх фінансових рішень.

Цей тиждень може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 25-31 серпня варто бути обережнішим і в чому саме.

Телець

Цього тижня можливі ситуації, коли ваше прагнення до швидкого результату зіграє проти вас. Ви відчуватимете сильне бажання прискорити справи, але саме в поспіху може ховатися ризик помилок. У робочих питаннях і переговорах важливо не покладатися тільки на інтуїцію, а ретельно перевіряти деталі й документи. Навіть невелика неуважність здатна обернутися затяжними наслідками. Зберігайте холоднокровність і дозвольте подіям розвиватися своєю чергою — так ви збережете енергію й уникнете неприємностей.

Діва

Вас може підвести надмірна емоційність, яка посилиться у спілкуванні з близькими людьми. Будь-яке слово чи жест сприйматимуться гостріше, ніж зазвичай, і є ризик надумати собі зайвого. Це може спричинити непорозуміння і непотрібні сварки. Спробуйте відокремлювати реальні факти від власних переживань, а перш ніж реагувати — дайте собі трохи часу. Підтримка прийде від тих, хто вміє слухати, тож не замикайтеся, але й не поспішайте зі звинуваченнями. Внутрішня рівновага стане вашим головним щитом.

Терези

Фінансова сфера цього тижня потребуватиме від вас особливої уваги. Бажання швидко вирішити матеріальні питання або піддатися імпульсивним витратам може призвести до розчарування. Особливо обережно ставтеся до пропозицій вкласти гроші або зробити великі покупки — за привабливим фасадом може ховатися підступ. Навіть якщо здається, що ви все передбачили, перевіряйте деталі двічі. Цей тиждень вчить вас дисципліни: що уважніше ви будете до дрібниць, то менше шансів потрапити в неприємну ситуацію.

