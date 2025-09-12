Коридор затмений 7-21 сентября 2025 года: кто из знаков Зодиака ощутит влияние

В период коридора затмений особенное влияние звезд ощутят Рыбы, Девы и Близнецы. В такие дни усиливается эмоциональный фон, обостряются интуиция и внутренние противоречия, а любые решения и события приобретают судьбоносный оттенок.

Астролог Анжела Перл рассказала, кому кто из знаков Зодиака ощутит влияние коридора затмений, который продлится до 21 сентября 2025 года.

Коридор затмений сентября 2025

С 7 по 21 сентября 2025 года продолжается особенный астрологический период — коридор затмений. Он начался полным лунным затмением в Рыбах 7 сентября и завершится частичным солнечным затмением в Деве 21 сентября. В такие дни усиливается эмоциональный фон, обостряются интуиция и внутренние противоречия, а любые решения и события приобретают судьбоносный оттенок.

Кто почувствует влияние

В целом коридор затмений отразится на каждом из нас, однако особенно ощутимыми перемены будут для знаков, связанных с осями этих затмений. Наибольшее воздействие придется на Рыб, Дев и Близнецов. Для них сентябрь станет временем поворотных решений, ярких озарений и необходимости пересмотреть привычные сценарии.

Рыбы

Лунное затмение в вашем знаке уже обострило внутренний мир. Старые эмоции и незавершенные ситуации всплывут на поверхность, словно требуя окончательного ответа. Это время прощания с лишним — будь то устаревшие установки, обиды или связи, которые больше не приносят радости. Вы можете неожиданно осознать, что пришли к завершению важного жизненного этапа. Возможны сильные интуитивные прозрения и даже символические сны. Чтобы смягчить напряжение, дайте себе время на уединение, не принимайте важных финансовых решений в первые дни после затмения и постарайтесь отпустить все, что тянет назад.

Дева

Солнечное затмение пройдет именно в вашем знаке, открывая двери для новых начинаний. На первый план выйдут темы здоровья, работы, организации жизни и повседневных привычек. Это возможность изменить распорядок дня, обновить подход к обязанностям и сделать шаг к более гармоничной системе. Затмение подталкивает Дев к конкретным действиям: наведению порядка, запуску новых проектов, внимательному отношению к телу и самочувствию. Лучшее, что можно сделать сейчас, — составить ясный план, начать с маленьких шагов и постепенно внедрять их в жизнь.

Близнецы

Для вас коридор затмений связан с активацией Меркурия — вашей управляющей планеты. Особенно заметно влияние будет в середине сентября, когда информационные потоки усилятся. Это период, когда могут вернуться старые контакты, а вместе с ними — незавершенные разговоры или дела. Будьте готовы к важным предложениям, пересмотру договоров или получению ключевой информации. Используйте это время, чтобы четко формулировать мысли, записывать идеи и проверять детали. Все, что будет сказано или подписано сейчас, окажет длительное влияние на ваше будущее.

