Коридор затемнень 7-21 вересня 2025 року: хто зі знаків Зодіаку відчує вплив

У період коридору затемнень особливий вплив зірок відчують Риби, Діви і Близнюки. У такі дні посилюється емоційний фон, загострюються інтуїція і внутрішні протиріччя, а будь-які рішення і події набувають доленосного відтінку.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому хто зі знаків Зодіаку відчує вплив коридору затемнень, який триватиме до 21 вересня 2025 року.

Коридор затемнень вересня 2025 року

З 7 по 21 вересня 2025 року триває особливий астрологічний період — коридор затемнень. Він почався повним місячним затемненням у Рибах 7 вересня і завершиться частковим сонячним затемненням у Діві 21 вересня. У такі дні посилюється емоційний фон, загострюються інтуїція і внутрішні протиріччя, а будь-які рішення і події набувають доленосного відтінку.

Хто відчує вплив

Загалом коридор затемнень відіб'ється на кожному з нас, проте особливо відчутними зміни будуть для знаків, пов'язаних з осями цих затемнень. Найбільший вплив припаде на Риб, Дів і Близнюків. Для них вересень стане часом поворотних рішень, яскравих осяянь і необхідності переглянути звичні сценарії.

Риби

Місячне затемнення у вашому знаку вже загострило внутрішній світ. Старі емоції і незавершені ситуації спливуть на поверхню, немов вимагаючи остаточної відповіді. Це час прощання із зайвим — чи то застарілі установки, образи, чи то зв'язки, які більше не приносять радості. Ви можете несподівано усвідомити, що прийшли до завершення важливого життєвого етапу. Можливі сильні інтуїтивні прозріння і навіть символічні сни. Щоб пом'якшити напругу, дайте собі час на усамітнення, не ухвалюйте важливих фінансових рішень у перші дні після затемнення і постарайтеся відпустити все, що тягне назад.

Діва

Сонячне затемнення пройде саме у вашому знаку, відкриваючи двері для нових починань. На перший план вийдуть теми здоров'я, роботи, організації життя і повсякденних звичок. Це можливість змінити розпорядок дня, оновити підхід до обов'язків і зробити крок до більш гармонійної системи. Затемнення підштовхує Дів до конкретних дій: наведення порядку, запуску нових проєктів, уважного ставлення до тіла і самопочуття. Найкраще, що можна зробити зараз, — скласти ясний план, почати з маленьких кроків і поступово впроваджувати їх у життя.

Близнюки

Для вас коридор затемнень пов'язаний з активацією Меркурія — вашої керуючої планети. Особливо помітний вплив буде в середині вересня, коли інформаційні потоки посиляться. Це період, коли можуть повернутися старі контакти, а разом із ними — незавершені розмови або справи. Будьте готові до важливих пропозицій, перегляду договорів або отримання ключової інформації. Використовуйте цей час, щоб чітко формулювати думки, записувати ідеї та перевіряти деталі. Усе, що буде сказано або підписано зараз, матиме тривалий вплив на ваше майбутнє.

