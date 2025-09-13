Коридор затмений 7-21 сентября 2025 года: кому из знаков Зодиака крупно повезет

Во время коридора затмений каждый знак почувствует влияние звезд по-своему, но наибольшую поддержку звёзд получат Скорпион, Телец и Козерог.

Астролог Анжела Перл рассказала, кто из знаков Зодиака почувствует прилив удачи в период коридора затмений, который продлится до 21 сентября 2025 года.

Коридор затмений и энергия перемен

С 7 по 21 сентября 2025 года мы будем находиться в коридоре затмений: он начинается полным лунным затмением в Рыбах и завершается солнечным затмением в Деве. Для одних это испытание, требующее отпускания прошлого, для других — шанс сделать шаг вперёд. В такие периоды обостряются интуиция, усиливается поток событий, и те, кто готов к переменам, могут получить особенно щедрые подарки судьбы.

Кому повезёт больше всего

Хотя каждый знак почувствует влияние по-своему, наибольшую поддержку звёзд получат три знака: Скорпион, Телец и Козерог. Для них коридор затмений станет временем открытых дверей, удачных возможностей и неожиданных поворотов, ведущих в правильном направлении.

Скорпион

Энергия затмений поможет вам укрепить личные позиции и вернуть внутреннюю уверенность. Вы сможете почувствовать прилив сил, ясность целей и поддержку от людей, которые верят в вас. Это время, когда могут реализоваться давние планы, а в личной жизни появится гармония и новые искренние контакты. Используйте период для смелых решений, особенно в том, что касается вашего будущего — звёзды явно на вашей стороне.

Телец

Для Тельцов это время открывает новые перспективы в материальной сфере. Возможны хорошие новости, связанные с работой, доходами или ценными ресурсами. Кроме того, может появиться чувство устойчивости — даже на фоне общей турбулентности вы сумеете найти надёжную почву под ногами. Будьте внимательны к предложениям, которые поступят в этот период — одно из них способно изменить ваши долгосрочные планы в лучшую сторону.

Козерог

Коридор затмений активирует для вас сферу развития, путешествий и самореализации. Могут открыться новые возможности для учёбы, расширения горизонтов или начала проектов, которые укрепят вашу репутацию. Вы почувствуете, что обстоятельства складываются в вашу пользу, а усилия начинают приносить результат. Действуйте стратегически, не упуская даже небольшие шансы — они могут стать трамплином к более крупным успехам.

