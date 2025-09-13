Коридор затемнень 7-21 вересня 2025 року: кому зі знаків Зодіаку дуже пощастить

Під час коридору затемнень кожен знак відчує вплив зірок по-своєму, але найбільшу підтримку зірок отримають Скорпіон, Телець і Козеріг.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, хто зі знаків Зодіаку відчує прилив удачі в період коридору затемнень, який триватиме до 21 вересня 2025 року.

Коридор затемнень і енергія змін

З 7 по 21 вересня 2025 року ми перебуватимемо в коридорі затемнень: він починається повним місячним затемненням у Рибах і завершується сонячним затемненням у Діві. Для одних це випробування, що вимагає відпускання минулого, для інших — шанс зробити крок уперед. У такі періоди загострюється інтуїція, посилюється потік подій, і ті, хто готовий до змін, можуть отримати особливо щедрі подарунки долі.

Кому пощастить найбільше

Хоча кожен знак відчує вплив по-своєму, найбільшу підтримку зірок отримають три знаки: Скорпіон, Телець і Козеріг. Для них коридор затемнень стане часом відкритих дверей, вдалих можливостей і несподіваних поворотів, що ведуть у правильному напрямку.

Скорпіон

Енергія затемнень допоможе вам зміцнити особисті позиції та повернути внутрішню впевненість. Ви зможете відчути прилив сил, ясність цілей і підтримку від людей, які вірять у вас. Це час, коли можуть реалізуватися давні плани, а в особистому житті з'явиться гармонія і нові щирі контакти. Використовуйте період для сміливих рішень, особливо в тому, що стосується вашого майбутнього — зірки явно на вашому боці.

Телець

Для Тельців цей час відкриває нові перспективи в матеріальній сфері. Можливі хороші новини, пов'язані з роботою, доходами або цінними ресурсами. Крім того, може з'явитися відчуття стійкості — навіть на тлі загальної турбулентності ви зумієте знайти надійний ґрунт під ногами. Будьте уважні до пропозицій, які надійдуть у цей період — одна з них здатна змінити ваші довгострокові плани на краще.

Козеріг

Коридор затемнень активує для вас сферу розвитку, подорожей і самореалізації. Можуть відкритися нові можливості для навчання, розширення горизонтів або початку проєктів, які зміцнять вашу репутацію. Ви відчуєте, що обставини складаються на вашу користь, а зусилля починають приносити результат. Дійте стратегічно, не втрачаючи навіть невеликих шансів — вони можуть стати трампліном до більших успіхів.

