Осеннее равноденствие 2025: что это за день и какое значение он имеет для украинцев

В 2025 году осеннее равноденствие наступит в понедельник, 22 сентября, в 21:19 по восточноевропейскому времени. Именно с этого дня ежедневно примерно на 4 минуты станет укорачиваться световой день, а лето уступит место осени.

Related video

Астрономически осень наступит в Северном полушарии, а весна — в Южном. В этот момент солнце будет светить прямо над головой, если смотреть из точки в экваториальной части Тихого океана, в 2124 км к юго-востоку от Акапулько, Мексика. Но для украинцев это также будет означать, что день будет медленно уменьшаться вплоть до зимнего равноденствия. Фокус собрал все, что известно об осеннем равноденствии и о его астрономическом и даже мистическом значении.

Что такое осеннее равноденствие

Дважды в год — весной, между 19 и 21 марта, когда северное полушарие прощается с зимой и приветствует весну, и осенью, между 21 и 24 сентября, когда лето уступает место осени — солнце пересекает точку равноденствия, или экватор. Эти две даты называются равноденствия, что указывает на то, что в эти дни день и ночь имеют одинаковую продолжительность во всем мире.

В прошлом году осеннее равноденствие также пришлось на 22 сентября, тогда как в 2023 и 2022 годах осеннее равноденствие произошло 23 сентября. Дата осеннего равноденствия каждый год меняются потому что официальный год длится 365 дней, однако Земля совершает оборот вокруг Солнца за 365 дней, 5 часов и 48 минут. Чтобы компенсировать этот избыток, каждые четыре года в календарь добавляют один дополнительный день — високосный. И именно из-за этой разницы даты и время равноденствия постоянно смещаются.

Постоянно меняющиеся даты равноденствия и подобных событий приводят к изменению времени и продолжительности астрономических сезонов, но ученые, которые анализируют климатические тенденции из года в год, их не учитывают, зато метеорологи полагаются на отдельную систему, которая устанавливает времена года по месяцам календаря. Метеорологическая осень началась 1 сентября и завершится в конце ноября.

Астрономическая осень, с другой стороны, заканчивается зимним солнцестоянием, которое в этом году приходится на 21 декабря.

Осеннее равноденствие в культуре Украины

Поскольку у древних славян языческий год состоял из двух циклов: весенне-летнего и осенне-зимнего, то отсчет года отмечался соответственно началу (пора весеннего равноденствия — 21 марта) и окончанию полевых работ (осеннего равноденствия — 23 сентября).

После прихода христианства украинцы уже ориентировались на церковные праздники, например осеннее равноденствие приблизилось к дате Рождества Пресвятой Богородицы (Второй Пречистой). Но некоторые обряды остались, на осеннее равноденствие в последний раз собирали травы, которые имели приворотные свойства и запрещалось выходить в эту ночь на дорогу, чтобы не встретить нечистую силу. Также выпекали каравай из пшеницы нынешнего урожая, как символ благополучия и достатка.

Украинцы оставляли на полях символические дары для духов земли и урожая, а особое значение имели собранные колоски пшеницы, ржи и других злаков, которые считались носителями силы и достатка. На вечер равноденствия зажигали священный огонь, водили хороводы, пели обрядовые песни, которые защищали семью от злых сил и болезней. А молодые девушки в день осеннего равноденствия гадали, чтобы узнать свою судьбу на следующий год.

Осеннее равноденствие 2025 в астрологии

Астрологи считают, что день осеннего равноденствия, это время чествования того, что растет, и того, что увядает, поэтому рекомендуют медитации и принять решение о том, что вы готовы принять (собирать урожай), а что вам нужно отпустить. Этот поворотный момент для того, чтобы привести свои дела в равновесие.

В этом году Луна и Меркурий будут проходить через знак Весов вместе с Солнцем, что усиливает темы гармонии, справедливости и взаимопонимания. Что важнее, это возможность развивать по-настоящему взаимные отношения.

Также в это время Марс вторгается на знак Скорпиона в нулевом градусе, украшая фон равноденствия страстью, таинственностью и экстрасенсорной остротой.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как можно провести день осеннего равноденствия и что стоит сделать, а чего стоит избегать.

Также мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака повезет в любви в конце сентября.