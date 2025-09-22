Осіннє рівнодення 2025: що це за день і яке значення він має для українців

2025 року осіннє рівнодення настане в понеділок, 22 вересня, о 21:19 за східноєвропейським часом. Саме від цього дня щодня приблизно на 4 хвилини стане коротшати світловий день, а літо поступиться місцем осені.

Астрономічно осінь настане у Північній півкулі, а весна — у Південній. У цей момент сонце світитиме прямо над головою, якщо дивитися з точки в екваторіальній частині Тихого океану, за 2124 км на південний схід від Акапулько, Мексика. Але для українців це також означатиме, що день поволі зменшуватиметься аж до зимового рівнодення. Фокус зібрав усе, що відомо про осіннє рівнодення та про його астрономічне та навіть містичне значення.

Що таке осіннє рівнодення

Двічі на рік — навесні, між 19 і 21 березня, коли північна півкуля прощається із зимою і вітає весну, та восени, між 21 і 24 вересня, коли літо поступається місцем осені — сонце перетинає точку рівнодення, або екватор. Ці дві дати називаються рівнодення, що вказує на те, що в ці дні день і ніч мають однакову тривалість у всьому світі.

Торік осіннє рівнодення також припало на 22 вересня, тоді як у 2023 і 2022 роках осіннє рівнодення сталось 23 вересня. Дата осіннього рівнодення щороку змінюються тому що офіційний рік триває 365 днів, проте Земля здійснює оберт навколо Сонця за 365 днів, 5 годин і 48 хвилин. Щоб компенсувати цей надлишок, кожні чотири роки в календар додають один додатковий день — високосний. І саме через цю різницю дати та час рівнодення постійно зміщуються.

Постійно мінливі дати рівнодення та подібних подій призводять до зміни часу та тривалості астрономічних сезонів, але вчені, які аналізують кліматичні тенденції з року в рік, їх не враховують, натомість метеорологи покладаються на окрему систему, яка встановлює пори року за місяцями календаря. Метеорологічна осінь розпочалася 1 вересня і завершиться наприкінці листопада.

Астрономічна осінь, з іншого боку, закінчується зимовим сонцестоянням, яке цього року припадає на 21 грудня.

Осіннє рівнодення в культурі України

Оскільки у давніх слов’ян язичницький рік складався із двох циклів: весняно-літнього і осінньо-зимового, то відлік року відзначався відповідно до початку (пора весняного рівнодення — 21 березня) і закінчення польових робіт (осіннього рівнодення — 23 вересня).

Після приходу християнства українці вже орієнтувались на церковні свята, наприклад, осіннє рівнодення наблизилося до дати Різдва Пресвятої Богородиці (Другої Пречистої). Але деякі обряди лишились, на осіннє рівнодення в останній раз збирали трави, які мали приворотні властивості та заборонялось виходити в цю ніч на дорогу, щоб не зустріти нечисту силу. Також випікали коровай з пшениці цьогорічного врожаю, як символ добробуту і достатку.

Українці залишали на полях символічні дари для духів землі та врожаю, а особливе значення мали зібрані колоски пшениці, жита та інших злаків, які вважалися носіями сили та достатку. На вечір рівнодення запалювали священний вогонь, водили хороводи, співали обрядові пісні, які захищали родину від злих сил та хвороб. А молоді дівчата в день осіннього рівнодення ворожили, щоб дізнатись про свою долю на наступний рік.

Осіннє рівнодення 2025 в астрології

Астрологи вважають, що день осіннього рівнодення, це час вшанування того, що росте, і того, що в'яне, тому рекомендують медитації та ухвалити рішення про те, що ви готові прийняти (збирати врожай), а що вам потрібно відпустити. Цей поворотний момент для того, щоб привести свої справи у рівновагу.

Цього року Місяць та Меркурій проходитимуть через знак Терезів разом із Сонцем, що посилює теми гармонії, справедливості та взаєморозуміння. Що важливіше, це можливість розвивати по-справжньому взаємні стосунки.

Також у цей час Марс вторгається на знак Скорпіона в нульовому градусі, прикрашаючи тло рівнодення пристрастю, таємничістю і екстрасенсорною гостротою.

