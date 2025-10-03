Четверг — самый счастливый день недели, и астрология объясняет, почему

У каждого знака зодиака есть своя планета-управитель, как и у каждого дня недели. За четверг отвечает Юпитер, также верховный бог римского пантеона. И потому этот день недели подходит для испытания удачи.

Астролог Креда Вигл напоминает, что все названия дней недели связаны с правителями и богами прошлого, например: воскресенье – день Солнца, понедельник – Луны, суббота – Сатурна, и в то время, как воскресенье создано для веселья, понедельник — для размышлений, четверг подходит, чтобы веселиться и испытывать судьбу, пишет NY Post.

Четверг (Thursday на английском) переводится как "день Тора", названный в честь скандинавского бога грома, божества, близкого к Юпитеру, он же Зевс, он же бог молний, ​​он же царь царей.

С астрологической точки зрения, Юпитер — современный управитель Стрельца и древний управитель Рыб. Эта планета ассоциируется с удачей и легкостью, расширением возможностей, грандиозными путешествиями и неиссякаемым оптимизмом.

"Юпитер в равной степени жизнерадостный и веселый, дарующий благословения, побуждающий нас верить, что лучшее еще впереди, и побуждающий каждого щедро испить из чаши жизни, обещая, что она будет снова наполнена до краев ради нашего блага. В античных скульптурах Юпитер/Зевс часто изображается держащим переполненный рог изобилия. Этот символ напоминает нам, что скудному мышлению нет места за столом мечтаний", - отмечает астролог.

Как использовать свою удачу в четверг

Мы можем использовать энергию полноты четверга, чтобы расширять свой кругозор, искать наставлений, посещать вечеринки и премьеры, буквально "подсчитывать свои благословения и/или строить планы увидеть неизведанные берега".

Если вы загружены рабочей неделей, четверг отлично подойдет для визуализации видения, масштабного мышления, поиска работы, активных действий в часы скидок и презентаций с несбыточной мечтой.

