Четвер — найщасливіший день тижня, і астрологія пояснює, чому

У кожного знака зодіаку є своя планета-управитель, як і в кожного дня тижня. За четвер відповідає Юпітер, також верховний бог римського пантеону. І тому цей день тижня підходить для випробування удачі.

Астролог Креда Вігл нагадує, що всі назви днів тижня пов'язані з правителями і богами минулого, наприклад: неділя — день Сонця, понеділок — Місяця, субота — Сатурна, і в той час, як неділя створена для веселощів, понеділок — для роздумів, четвер підходить, щоб веселитися і випробовувати долю, пише NY Post.

Четвер (Thursday англійською) перекладається як "день Тора", названий на честь скандинавського бога грому, божества, близького до Юпітера, він же Зевс, він же бог блискавок, він же цар царів.

З астрологічного погляду, Юпітер — сучасний управитель Стрільця і стародавній управитель Риб. Ця планета асоціюється з удачею і легкістю, розширенням можливостей, грандіозними подорожами і невичерпним оптимізмом.

"Юпітер однаковою мірою життєрадісний і веселий, що дарує благословення, спонукає нас вірити, що найкраще ще попереду, і спонукає кожного щедро випити з чаші життя, обіцяючи, що її знову наповнять по вінця заради нашого блага. В античних скульптурах Юпітер/Зевс часто зображується таким, що тримає переповнений ріг достатку. Цей символ нагадує нам, що убогому мисленню немає місця за столом мрій", — зазначає астролог.

Як використати свою удачу в четвер

Ми можемо використовувати енергію повноти четверга, щоб розширювати свій кругозір, шукати повчань, відвідувати вечірки і прем'єри, буквально "підраховувати свої благословення і/або будувати плани побачити незвідані береги".

Якщо ви завантажені робочим тижнем, четвер чудово підійде для візуалізації бачення, масштабного мислення, пошуку роботи, активних дій у години знижок і презентацій з нездійсненною мрією.

