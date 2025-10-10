Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 11-12 октября 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 11-12 октября стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

Близнецам стоит притормозить с самокритикой в ближайшие дни. Вы слишком требовательны к себе, и это может испортить настроение даже в приятных делах. Звезды советуют не превращать отдых в список задач. Если что-то идет не по плану — отпустите ситуацию, она все равно сложится так, как нужно. Осторожнее с финансами: в эти дни есть риск потратить больше, чем хотелось бы. Взамен лучше вложитесь в отдых, который действительно вас наполняет, а не просто "должен быть полезным".

Дева

Для Дев выходные могут стать эмоциональными "качелями". Сначала все пойдет легко и даже весело, но одно неосторожное слово способно испортить атмосферу. Особенно в отношениях — не поддавайтесь желанию доказать правоту любой ценой. Сейчас важно не спорить, а слушать. Избегайте поспешных решений и разговоров "на эмоциях": к началу недели многое станет яснее само по себе. А чтобы не накручивать себя зря — больше гуляйте, переключайтесь, позвольте миру немного подождать.

Водолей

Водолеям важно держать баланс между независимостью и вниманием к близким. Вы склонны закрыться в себе, но в выходные это может привести к недопониманию. Если кто-то нуждается в вас — не игнорируйте. Звезды предупреждают и о переутомлении: не берите на себя лишнее, особенно если чувствуете внутреннее выгорание. Не стоит также делиться своими идеями направо и налево — лучше подождать, пока они созреют. В тишине вы услышите ответ, который ищете уже давно.

