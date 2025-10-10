Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 11-12 жовтня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких ці вихідні можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати перевантаження, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.

Ці вихідні можуть стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 11-12 жовтня варто бути обережнішим і в чому саме.

Близнюки

Близнюкам варто пригальмувати із самокритикою найближчими днями. Ви занадто вимогливі до себе, і це може зіпсувати настрій навіть у приємних справах. Зірки радять не перетворювати відпочинок на список завдань. Якщо щось іде не за планом — відпустіть ситуацію, вона все одно складеться так, як потрібно. Обережніше з фінансами: в ці дні є ризик витратити більше, ніж хотілося б. Натомість краще вкладіться у відпочинок, який дійсно вас наповнює, а не просто "має бути корисним".

Діва

Для Дів вихідні можуть стати емоційними "гойдалками". Спочатку все піде легко і навіть весело, але одне необережне слово здатне зіпсувати атмосферу. Особливо у стосунках — не піддавайтеся бажанню довести правоту за будь-яку ціну. Зараз важливо не сперечатися, а слухати. Уникайте поспішних рішень і розмов "на емоціях": на початку тижня багато що стане зрозумілішим саме по собі. А щоб не накручувати себе даремно — більше гуляйте, перемикайтеся, дозвольте світу трохи почекати.

Водолій

Водоліям важливо тримати баланс між незалежністю та увагою до близьких. Ви схильні закритися в собі, але у вихідні це може призвести до непорозуміння. Якщо хтось потребує вас — не ігноруйте. Зірки попереджають і про перевтому: не беріть на себе зайвого, особливо якщо відчуваєте внутрішнє вигорання. Не варто також ділитися своїми ідеями направо і наліво — краще почекати, поки вони дозріють. У тиші ви почуєте відповідь, яку шукаєте вже давно.

