Магнитная буря 11-12 октября 2025 года: что можно и нельзя делать

Сегодня Землю накрыла двухдневная магнитная буря, которая может оказать влияние на людей. Старайтесь избегать физических нагрузок в ближайшие дни, а также будьте внимательны к своему самочувствию.

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Сегодня, 11 октября, Землю накрыла двухдневная магнитная буря амплитудой около 4 баллов — это считается магнитной бурей средней интенсивности.

Что нужно делать в период магнитной бури 11-12 октября?

Следить за самочувствием: Будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям во время магнитной бури. Записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды.

Уделить внимание здоровью и отдыху: Возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна, занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация.

Избегайте стресса и напряжения: Старайтесь избегать ситуаций, которые могут вызвать стресс или напряжение. Это может включать в себя избегание конфликтных ситуаций или перегрузок работы в период магнитной бури.

Проведите время на свежем воздухе: Для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.

Что нельзя делать в период магнитной бури 11-12 октября?

Чрезмерные физические нагрузки: стремитесь избегать физических нагрузок, особенно если вы чувствуете усиление метеозависимых симптомов;

Пренебрегать тревожными симптомами: если вы хоть немного чувствуете обострение хронических заболеваний, то постарайтесь сразу же его устранить или обратитесь к врачу;

Ссориться, нервничать, кричать: эмоциональное состояние может быть нестабильное в эти дни, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и избегать ситуаций, которые могут привести к конфликтам;

Злоупотреблять стимуляторами: Старайтесь избегать излишнего потребления кофеина, алкоголя и других стимуляторов. В период магнитной бури ваша реакция на них может быть более чувствительной, и это может усилить негативные эффекты.

