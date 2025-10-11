Магнітна буря 11-12 жовтня 2025 року: що можна і не можна робити

Сьогодні Землю накрила дводенна магнітна буря, яка може вплинути на людей. Намагайтеся уникати фізичних навантажень найближчими днями, а також будьте уважні до свого самопочуття.

Related video

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Сьогодні, 11 жовтня, Землю накрила дводенна магнітна буря амплітудою близько 4 балів — це вважається магнітною бурею середньої інтенсивності.

Що потрібно робити в період магнітної бурі 11-12 жовтня?

Стежити за самопочуттям: Будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів під час магнітної бурі. Записуйте свої відчуття і реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов'язані зі змінами погоди.

Приділити увагу здоров'ю та відпочинку: Можливо, вам знадобиться більше відпочинку і релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров'я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблювальними практиками, такими як йога або медитація.

Уникайте стресу і напруги: Намагайтеся уникати ситуацій, які можуть викликати стрес або напругу. Це може включати в себе уникнення конфліктних ситуацій або перевантажень роботи в період магнітної бурі.

Проведіть час на свіжому повітрі: Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом'якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття.

Що не можна робити в період магнітної бурі 11-12 жовтня?

Надмірні фізичні навантаження: прагніть уникати фізичних навантажень, особливо якщо ви відчуваєте посилення метеозалежних симптомів;

Нехтувати тривожними симптомами: якщо ви хоч трохи відчуваєте загострення хронічних захворювань, то постарайтеся відразу ж його усунути або зверніться до лікаря;

Сваритися, нервувати, кричати: емоційний стан може бути нестабільним у ці дні, тому постарайтеся зберігати спокій і уникати ситуацій, які можуть призвести до конфліктів;

Зловживати стимуляторами: Намагайтеся уникати зайвого споживання кофеїну, алкоголю та інших стимуляторів. У період магнітної бурі ваша реакція на них може бути більш чутливою, і це може посилити негативні ефекти.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить 11-12 жовтня 2025 року.