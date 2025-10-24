Прогноз магнитных бурь на выходные: когда ожидать повышенную активность

В Украине ожидаются новые периоды геомагнитных возмущений. Как прогнозируют ученые, магнитные бури сегодня и в ближайшие дни могут влиять на самочувствие людей и работу связи.

Как сообщает сайт мониторинга космической погоды SpaceWeather, Солнце 23 октября выпустило корональный выброс массы (CME) в направлении Земли.

Модели NASA прогнозируют, что поток заряженных частиц достигнет планеты 26 октября, вызвав магнитную бурю категории G1.

Это слабая магнитная буря, однако она может вызвать кратковременные сбои связи и ухудшение самочувствия у чувствительных к погодным изменениям людей.

Специалисты отмечают, что магнитные бури сегодня — обычное явление из-за повышенной активности Солнца, которая приближается к пику своего 11-летнего цикла. На поверхности светила снова появились большие пятна, из которых регулярно происходят вспышки.

Відео дня

Когда ожидать повышенную активность

По данным British Geological Survey Geomagnetism, в течение 24-27 октября возможен медленный удар коронального выброса массы, который может совпасть с прогнозом SpaceWeather.

Прогноз глобальной геомагнитной активности Фото: Скриншот

Ученые уточняют, что это может привести к коротким магнитным бурям слабой интенсивности, преимущественно в северных широтах, в частности в Киеве и других регионах Украины.

Британские эксперты напоминают, что G1-буря соответствует К-индексу 5 по шкале от 0 до 9, где более высокие значения означают более интенсивные геомагнитные колебания.

Что означают магнитные бури и как они влияют

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, которые возникают под действием солнечного ветра. Их сила может варьироваться от слабых колебаний до серьезных геомагнитных штормов.

Во время таких событий метеозависимые люди могут испытывать головную боль, раздражительность, слабость, а также проблемы со сном.

Кроме того, магнитная буря сегодня может повлиять на радиосвязь, GPS-системы и электросети, поэтому эксперты советуют быть внимательными к техническим системам, работающим на больших расстояниях.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Во время периодов повышенной солнечной активности медики советуют придерживаться нескольких простых правил:

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Поддерживать водный баланс — пить достаточное количество воды.

Легкое питание — избегать алкоголя, кофе и жирных блюд.

Меньше стресса — ограничить эмоциональные нагрузки и больше находиться на свежем воздухе.

Магнитные бури — прогноз и календарь на октябрь 2025 года

Согласно данным космических обсерваторий, прогноз магнитных бурь на месяц 2025 года указывает на несколько потенциально опасных периодов.

Ожидается, что магнитные бури сегодня Киев и в других городах могут наблюдаться в конце октября и в начале ноября, когда солнечная активность снова будет расти.

В это время магнитные бури прогнозируют с кратковременными повышениями индекса Kp до 5-6 единиц.

Резюме по магнитным бурям от специалистов

Магнитные бури сегодня: вероятность слабой бури категории G1.

Прогноз магнитных бурь: с 24 по 27 октября ожидаются незначительные колебания.

Магнитные бури, календарь: следующий заметный всплеск — в первой декаде ноября.

Напомним, что уровень солнечной активности меняется постоянно, поэтому стоит регулярно проверять прогноз магнитных бурь на сайтах SpaceWeather и British Geological Survey Geomagnetism, чтобы оставаться в курсе изменений космической погоды.

Фокус также писал о самых опасных датах в календаре магнитных бурь на октябрь 2025 года.

Как сообщал Фокус, на Юпитере обнаружены магнитные торнадо, которые создают атмосферные бури размером с Землю.