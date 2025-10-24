Прогноз магнітних бур на вихідні: коли очікувати підвищену активність

В Україні очікуються нові періоди геомагнітних збурень. Як прогнозують науковці, магнітні бурі сьогодні та у найближчі дні можуть впливати на самопочуття людей і роботу зв’язку.

Як повідомляє сайт моніторингу космічної погоди SpaceWeather, Сонце 23 жовтня випустило корональний викид маси (CME) у напрямку Землі.

Моделі NASA прогнозують, що потік заряджених частинок досягне планети 26 жовтня, спричинивши магнітну бурю категорії G1.

Це слабка магнітна буря, проте вона може викликати короткочасні збої зв’язку та погіршення самопочуття у чутливих до погодних змін людей.

Фахівці зазначають, що магнітні бурі сьогодні — звичайне явище через підвищену активність Сонця, яка наближається до піка свого 11-річного циклу. На поверхні світила знову з’явилися великі плями, з яких регулярно відбуваються спалахи.

Коли очікувати підвищену активність

За даними British Geological Survey Geomagnetism, протягом 24–27 жовтня можливий повільний удар коронального викиду маси, який може збігтися з прогнозом SpaceWeather.

Прогноз глобальної геомагнітної активності Фото: Скриншот

Науковці уточнюють, що це може призвести до коротких магнітних бур слабкої інтенсивності, переважно в північних широтах, зокрема у Києві й інших регіонах України.

Британські експерти нагадують, що G1-буря відповідає К-індексу 5 за шкалою від 0 до 9, де вищі значення означають більш інтенсивні геомагнітні коливання.

Що означають магнітні бурі та як вони впливають

Магнітні бурі — це збурення геомагнітного поля Землі, які виникають під дією сонячного вітру. Їхня сила може варіюватися від слабких коливань до серйозних геомагнітних штормів.

Під час таких подій метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, дратівливість, слабкість, а також проблеми зі сном.

Крім того, магнітна буря сьогодні може вплинути на радіозв’язок, GPS-системи та електромережі, тому експерти радять бути уважними до технічних систем, що працюють на великих відстанях.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Під час періодів підвищеної сонячної активності медики радять дотримуватися кількох простих правил:

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу.

Підтримувати водний баланс — пити достатню кількість води.

Легке харчування — уникати алкоголю, кави та жирних страв.

Менше стресу — обмежити емоційні навантаження та більше перебувати на свіжому повітрі.

Магнітні бурі — прогноз і календар на жовтень 2025

Згідно з даними космічних обсерваторій, прогноз магнітних бур на місяць 2025 року вказує на кілька потенційно небезпечних періодів.

Очікується, що магнітні бурі сьогодні Київ та в інших містах можуть спостерігатися наприкінці жовтня та на початку листопада, коли сонячна активність знову зростатиме.

У цей час магнітні бурі прогнозують із короткочасними підвищеннями індексу Kp до 5–6 одиниць.

Резюме по магнітним бурям від фахівців

Магнітні бурі сьогодні: ймовірність слабкої бурі категорії G1.

Прогноз магнітних бур: з 24 по 27 жовтня очікуються незначні коливання.

Магнітні бурі, календар: наступний помітний сплеск — у першій декаді листопада.

Нагадаємо, що рівень сонячної активності змінюється постійно, тому варто регулярно перевіряти прогноз магнітних бур на сайтах SpaceWeather і British Geological Survey Geomagnetism, щоб залишатися в курсі змін космічної погоди.

