Кто вас никогда не оставит в беде: топ 5 самых добрых знаков зодиака

Большинство людей готовы помочь другу или родственнику в трудный момент. Но есть те, кто обладает особой чувствительностью и сочувствием — они умеют почувствовать, когда вам грустно, приносят любимый кофе, чтобы поднять настроение, или искренне радуются вашим успехам.

Астрологи уверяют: такая эмпатия часто связана со знаком зодиака, пишет Best Life.

Пять самых заботливых представителей гороскопа

Козерог

За внешней сдержанностью Козерогов скрывается большое сердце. Они заботятся о других практически и без лишних эмоций. Как объясняет астролог Джилл Лофтис, "их забота всегда прямая, эффективная и без всяких условий". Если вам надо срочно переехать, Козерог появится с коробками, списком дел и номерами перевозчиков. Они не позволят вам погрузиться в сожаления, но сделают все, чтобы решить проблему.

Весы

Социальные, открытые и эмоционально отзывчивые, Весы прекрасно чувствуют состояние других. "Как воздушный знак, они умеют слушать и давать мудрые советы", — отмечает астролог Райан Марквардт. Весы всегда стремятся поддержать позитивный настрой, а их способность видеть ситуацию со всех сторон помогает найти баланс даже в самые трудные моменты.

Телец

Тельцы сочетают практичность и теплоту. Их спокойная энергия успокаивает, а способность быстро находить решения делает их незаменимыми в кризисах. "Они реалисты, которые используют всё, что под рукой, чтобы помочь", — говорит Марквардт. Если вас уволили, Телец не только выслушает, но и поможет обновить резюме, не отказав вам в сочувствии. Их верность непоколебима — если они рядом, то надолго.

Рыбы

Мечтательные, чувствительные и очень интуитивные, Рыбы тонко чувствуют эмоции других. Лофтис описывает их как "чрезвычайно любящих и преданных". Это тот друг, который звонит именно в тот день, когда вам плохо, даже не зная причин. Даже на расстоянии Рыбы умеют передать свою поддержку — их энергия теплая и успокаивающая.

Рак

Раки — прирожденные опекуны. "Это настоящие целители, которые стремятся заботиться о близких", — отмечает Марквардт. Они проявляют любовь через действия: принесут домашнюю выпечку, организуют уютный вечер или просто будут рядом. Их забота направлена прежде всего на тех, кого они впустили в свой внутренний мир — и ради этих людей Рак готов на всё.

