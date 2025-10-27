Хто вас ніколи не залишить у біді: топ 5 найдобріших знаків зодіаку

Більшість людей готові допомогти другу чи родичу у скрутний момент. Але є ті, хто має особливу чутливість і співчуття — вони вміють відчути, коли вам сумно, приносять улюблену каву, щоб підняти настрій, або щиро радіють вашим успіхам.

Астрологи запевняють: така емпатія часто пов’язана із знаком зодіаку, пише Best Life.

П’ять найтурботливіших представників гороскопа

Козоріг

За зовнішньою стриманістю Козорогів ховається велике серце. Вони дбають про інших практично й без зайвих емоцій. Як пояснює астролог Джилл Лофтіс, "їхня турбота завжди пряма, ефективна і без жодних умов". Якщо вам треба терміново переїхати, Козоріг з’явиться з коробками, списком справ і номерами перевізників. Вони не дозволять вам зануритися в жалі, але зроблять усе, щоб вирішити проблему.

Терези

Соціальні, відкриті й емоційно чуйні, Терези чудово відчувають стан інших. "Як повітряний знак, вони вміють слухати та давати мудрі поради", — зазначає астролог Раян Марквардт. Терези завжди прагнуть підтримати позитивний настрій, а їхня здатність бачити ситуацію з усіх боків допомагає знайти баланс навіть у найважчі моменти.

Телець

Тельці поєднують практичність і теплоту. Їхня спокійна енергія заспокоює, а здатність швидко знаходити рішення робить їх незамінними у кризах. "Вони реалісти, які використовують усе, що під рукою, аби допомогти", — каже Марквардт. Якщо вас звільнили, Телець не тільки вислухає, а й допоможе оновити резюме, не відмовивши вам у співчутті. Їхня вірність непохитна — якщо вони поруч, то надовго.

Риби

Мрійливі, чутливі й дуже інтуїтивні, Риби тонко відчувають емоції інших. Лофтіс описує їх як "надзвичайно люблячих і відданих". Це той друг, який телефонує саме в той день, коли вам погано, навіть не знаючи причин. Навіть на відстані Риби вміють передати свою підтримку — їхня енергія тепла й заспокійлива.

Рак

Раки — природжені опікуни. "Це справжні цілителі, які прагнуть піклуватися про близьких", — зазначає Марквардт. Вони проявляють любов через дії: принесуть домашню випічку, організують затишний вечір чи просто будуть поруч. Їхня турбота спрямована насамперед на тих, кого вони впустили у свій внутрішній світ — і заради цих людей Рак готовий на все.

