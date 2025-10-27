Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 27 октября по 2 ноября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Близнецы

Эта неделя будто создана для вас: события будут складываться именно так, как нужно, стоит лишь решиться действовать. Ваше природное стремление идти вперед и брать инициативу в свои руки наконец-то принесет заметные результаты. Возможен яркий успех в работе — проект, над которым вы долго трудились, наконец оценят. В личной жизни тоже все оживится: встреча или разговор, которого вы давно ждали, подарит ощущение свободы и радости. Главное — не сомневаться в себе.

Лев

На этой неделе вас ждет заслуженное признание. Всё, во что вы вкладывали силы и душу, наконец-то начинает сиять. Коллеги или близкие заметят ваш талант, и вы услышите слова, которых давно ждали. Это отличное время для презентаций, общения, публичных выступлений — ваше обаяние на пике. В личных делах звезды советуют быть щедрыми на эмоции: искренний комплимент или неожиданный жест внимания принесет в ответ волну тепла и симпатии.

Козерог

Для вас начинается неделя приятных открытий и стабильного роста. Денежные вопросы решаются легче обычного, могут появиться выгодные предложения, новые клиенты или подработка, которая принесет не только доход, но и удовольствие. Важно не закрываться от возможностей — они могут прийти оттуда, откуда вы меньше всего ждете. Даже небольшая спонтанность сейчас будет вознаграждена. Звезды советуют побаловать себя за труд — это не расточительство, а признание собственных заслуг.

