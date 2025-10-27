Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 27 жовтня до 2 листопада 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах та особистих справах.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 27 жовтня до 2 листопада 2025 року.

Близнюки

Цей тиждень ніби створений для вас: події складатимуться саме так, як потрібно, варто лише наважитися діяти. Ваше природне прагнення йти вперед і брати ініціативу у свої руки нарешті принесе помітні результати. Можливий яскравий успіх у роботі — проєкт, над яким ви довго працювали, нарешті оцінять. В особистому житті теж усе пожвавиться: зустріч або розмова, на яку ви давно чекали, подарує відчуття свободи й радості. Головне — не сумніватися в собі.

Лев

Цього тижня на вас чекає заслужене визнання. Усе, у що ви вкладали сили і душу, нарешті починає сяяти. Колеги або близькі помітять ваш талант, і ви почуєте слова, на які давно чекали. Це чудовий час для презентацій, спілкування, публічних виступів — ваша чарівність на піку. В особистих справах зірки радять бути щедрими на емоції: щирий комплімент або несподіваний жест уваги принесе у відповідь хвилю тепла і симпатії.

Козеріг

Для вас починається тиждень приємних відкриттів і стабільного зростання. Грошові питання вирішуються легше, ніж зазвичай, можуть з'явитися вигідні пропозиції, нові клієнти або підробіток, що принесе не тільки дохід, а й задоволення. Важливо не закриватися від можливостей — вони можуть прийти звідти, звідки ви найменше чекаєте. Навіть невелика спонтанність зараз буде винагороджена. Зірки радять побалувати себе за працю — це не марнотратство, а визнання власних заслуг.

