Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 27 октября по 2 ноября 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому с 27 октября по 2 ноября стоит быть осторожнее и в чем именно.

Рак

На этой неделе звезды советуют притормозить и не разбрасываться силами. Вас может тянуть сразу в несколько направлений, но спешка способна привести к ошибкам. Особенно внимательно относитесь к словам: необдуманная фраза может вызвать обиду или недопонимание. Лучше меньше, но точнее — и в делах, и в эмоциях. В середине недели возможна усталость, поэтому бережно распределяйте нагрузку и не забывайте про отдых.

Скорпион

Неделя пройдет под знаком испытаний на терпение. Возможно, кто-то рядом будет проверять вас на прочность — словом, поведением или молчанием. Не пытайтесь искать скрытые смыслы, просто наблюдайте. В финансовых вопросах тоже нужна аккуратность: избегайте спонтанных трат и сомнительных обещаний. Ваша гармония — в умении сохранять внутреннее равновесие, даже когда вокруг шторм.

Рыбы

Звезды предупреждают: эта неделя потребует ясности. Могут всплыть старые недосказанности, которые вы откладывали "на потом". Не уходите в мечтательность — сейчас важно быть максимально конкретными. Особенно осторожно относитесь к документам, договорам и сообщениям — малейшая неточность может обернуться недоразумением. Вместо поспешных решений выберите честный разговор и паузу на размышление.

