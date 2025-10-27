Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на тижні з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких цей тиждень може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати помилок на роботі, а також бути уважнішими до своїх фінансових рішень.

Рак

Цього тижня зірки радять пригальмувати і не розкидатися силами. Вас може тягнути одразу в кілька напрямків, але поспіх здатен призвести до помилок. Особливо уважно ставтеся до слів: необдумана фраза може викликати образу або непорозуміння. Краще менше, але точніше — і в справах, і в емоціях. У середині тижня можлива втома, тому дбайливо розподіляйте навантаження і не забувайте про відпочинок.

Скорпіон

Тиждень пройде під знаком випробувань на терпіння. Можливо, хтось поруч перевірятиме вас на міцність — словом, поведінкою або мовчанням. Не намагайтеся шукати приховані смисли, просто спостерігайте. У фінансових питаннях теж потрібна акуратність: уникайте спонтанних витрат і сумнівних обіцянок. Ваша гармонія — в умінні зберігати внутрішню рівновагу, навіть коли навколо шторм.

Риби

Зірки попереджають: цей тиждень вимагатиме ясності. Можуть спливти старі недомовленості, які ви відкладали "на потім". Не йдіть у мрійливість — зараз важливо бути максимально конкретними. Особливо обережно ставтеся до документів, договорів і повідомлень — найменша неточність може обернутися непорозумінням. Замість поспішних рішень виберіть чесну розмову і паузу на роздуми.

