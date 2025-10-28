Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 октября 2025 года

Сегодня появится шанс показать себя с сильной стороны. Ваше слово окажется решающим. Не бойтесь взять инициативу — именно это изменит ход событий.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 28 октября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы решите действовать по-новому — и это принесет неожиданный успех. В разговоре прозвучит мысль, которая поможет вам увидеть всё под другим углом.

Телец

Вы получите возможность исправить старую ошибку или закрыть незавершённое дело. Вечером появится чувство облегчения и уверенности в завтрашнем дне.

Близнецы

Появится шанс показать себя с сильной стороны. Ваше слово окажется решающим. Не бойтесь взять инициативу — именно это изменит ход событий.

Рак

Вы осознаете, что пора что-то отпустить. Это решение откроет пространство для нового. К вечеру настроение улучшится, и появится ощущение внутреннего покоя.

Відео дня

Лев

Кто-то обратится к вам за советом — и вы поймёте, насколько выросли. Важная деталь в проекте или разговоре принесёт неожиданный результат.

Дева

Сегодня вы пересмотрите приоритеты и удивитесь, как многое изменилось внутри. Станет легче принимать решения. День завершится приятной мелочью.

Весы

Событие дня заставит задуматься, чего вы хотите на самом деле. Вечером кто-то проявит к вам внимание, и это окажется важнее, чем вы ожидали.

Скорпион

Вас ждёт ситуация, где нужно будет быстро сориентироваться. Ваши решения принесут плоды — пусть и не сразу. Главное — не сомневаться в себе.

Стрелец

Вы неожиданно получите подтверждение своих догадок. Этот день покажет, что интуиция не подводит. К вечеру возможна встреча, которая многое прояснит.

Козерог

День начнётся с лёгкого напряжения, но всё сложится в вашу пользу. Главное — не поддаваться спешке. К вечеру появится ощущение заслуженного покоя.

Водолей

Вы поймёте, что кто-то из окружения вас поддерживает сильнее, чем вы думали. В разговоре всплывёт идея, которую стоит развить в ближайшие дни.

Рыбы

Сегодня вы удивите даже себя — решимость появится в самый нужный момент. Один маленький шаг принесёт большое внутреннее облегчение и уверенность.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет во второй половине осени 2025 года.