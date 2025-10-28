Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 жовтня 2025 року
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 28 жовтня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.
Овен
Сьогодні ви вирішите діяти по-новому — і це принесе несподіваний успіх. У розмові прозвучить думка, яка допоможе вам побачити все під іншим кутом.
Телець
Ви отримаєте можливість виправити стару помилку або закрити незавершену справу. Увечері з'явиться відчуття полегшення і впевненості в завтрашньому дні.
Близнюки
З'явиться шанс показати себе з сильного боку. Ваше слово виявиться вирішальним. Не бійтеся взяти ініціативу — саме це змінить хід подій.
Рак
Ви усвідомлюєте, що настав час щось відпустити. Це рішення відкриє простір для нового. До вечора настрій покращиться, і з'явиться відчуття внутрішнього спокою.
Лев
Хтось звернеться до вас за порадою — і ви зрозумієте, наскільки виросли. Важлива деталь у проєкті або розмові принесе несподіваний результат.
Діва
Сьогодні ви переглянете пріоритети і здивуєтеся, як багато чого змінилося всередині. Стане легше приймати рішення. День завершиться приємною дрібницею.
Терези
Подія дня змусить задуматися, чого ви хочете насправді. Увечері хтось виявить до вас увагу, і це виявиться важливішим, ніж ви очікували.
Скорпіон
На вас чекає ситуація, де потрібно буде швидко зорієнтуватися. Ваші рішення принесуть плоди — нехай і не відразу. Головне — не сумніватися в собі.
Стрілець
Ви несподівано отримаєте підтвердження своїх здогадок. Цей день покаже, що інтуїція не підводить. До вечора можлива зустріч, яка багато що прояснить.
Козеріг
День почнеться з легкої напруги, але все складеться на вашу користь. Головне — не піддаватися поспіху. До вечора з'явиться відчуття заслуженого спокою.
Водолій
Ви зрозумієте, що хтось з оточення вас підтримує сильніше, ніж ви думали. У розмові спливе ідея, яку варто розвинути найближчими днями.
Риби
Сьогодні ви здивуєте навіть себе — рішучість з'явиться в найпотрібніший момент. Один маленький крок принесе велике внутрішнє полегшення і впевненість.
