Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025: самые опасные даты

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в ноябре 2025 года метеозависимым людям — рассказываем дальше.

По данным метеорологов, в ноябре произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.

Когда магнитные бури ожидать в ноябре 2025?

Сильные магнитные бури: 12-18 ноября.

Магнитная буря средней интенсивности: 2-4, 7-8, 21 ноября.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Как минимизировать влияние магнитных бурь?

Чтобы легче перенести дни повышенной геомагнитной активности, рекомендуется:

следить за режимом сна — полноценный отдых поможет организму справиться с нагрузками;

пить больше воды — это способствует нормализации обмена веществ;

ограничить стресс — избегайте перенапряжения и выделяйте время на отдых;

отказаться от алкоголя и кофеина — они могут усилить головные боли и скачки давления;

больше гулять на свежем воздухе — умеренная физическая активность помогает стабилизировать состояние.

