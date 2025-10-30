Календар магнітних бур на листопад 2025 року: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в листопаді 2025 року метеозалежним людям — розповідаємо далі.

За даними метеорологів, у листопаді відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.

Коли магнітні бурі очікувати в листопаді 2025?

Сильні магнітні бурі: 12-18 листопада.

Магнітна буря середньої інтенсивності: 2-4, 7-8, 21 листопада.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Як мінімізувати вплив магнітних бур?

Щоб легше перенести дні підвищеної геомагнітної активності, рекомендується:

стежити за режимом сну — повноцінний відпочинок допоможе організму впоратися з навантаженнями;

пити більше води — це сприяє нормалізації обміну речовин;

обмежити стрес — уникайте перенапруження і виділяйте час на відпочинок;

відмовитися від алкоголю і кофеїну — вони можуть посилити головний біль і стрибки тиску;

більше гуляти на свіжому повітрі — помірна фізична активність допомагає стабілізувати стан.

