Суперлуние 5 ноября 2025 года: что значит это полнолуние в Тельце

5 ноября 2025 года в небе над Украиной взойдёт яркое суперлуние в знаке Тельца. Эта мощная полная Луна принесёт перемены, обострит эмоции и поможет найти внутреннюю устойчивость.

Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам второе суперлуние 2025 года и на что нужно обратить внимание в этот период.

Когда произойдет Суперлуние?

5 ноября 2025 года небо над Украиной осветит особая полная Луна — суперлуние. Это момент, когда Луна находится в перигее, то есть максимально близко к Земле (менее 357 000 км). Из-за этого она будет казаться больше и ярче обычного, а её свет — плотным и почти осязаемым. В астрономическом плане это редкое совпадение двух факторов — полнолуния и перигея, что делает событие особенно мощным не только визуально, но и энергетически. В 2025 году это будет одна из самых ярких лунных ночей года.

Астрологическое значение

С астрологической точки зрения, полная Луна происходит в знаке Тельца, при Солнце в Скорпионе. Это ось ценностей, ресурсов и контроля. Телец символизирует устойчивость, безопасность, материальное благополучие и телесные удовольствия. Скорпион — трансформацию, глубину и необходимость отпускать то, что больше не служит. Когда эти два знака встречаются в полнолунии, нас словно разрывает между «удержать привычное» и «отпустить ради роста».

Чего ожидать от период Суперлуния?

1. Стабильность против перемен

Многие почувствуют внутреннее противоречие: хочется покоя, но жизнь подталкивает к изменениям. Это время, когда нужно честно спросить себя — где я держусь за старое из страха, а где действительно защищаю то, что важно?

2. Отпускание контроля

Эта Луна мягко, но настойчиво напоминает: невозможно управлять всем. Если вы чувствуете усталость от постоянного напряжения, сейчас самое время немного отпустить. Доверие к жизни и собственному телу может стать настоящим источником исцеления.

3. Возврат к телесности и простым радостям

Телець — земной знак, поэтому суперлуние подчеркивает важность связи с телом, природой и реальностью. Хорошо провести этот день спокойно: ощутить землю под ногами, приготовить любимую еду, почувствовать вкус момента.

4. Переоценка ценностей

Тема денег и личных ресурсов также выходит на первый план. Но истинный вопрос звучит шире: что я считаю своей опорой? Если она строится только на внешних вещах — сейчас время вернуть внимание внутрь.

Суперлуние усиливает эмоции, особенно если внутри есть накопленные чувства. Может быть вспышка раздражения, тоски или, наоборот, вдохновения. Это нормально — энергии много, и она ищет выход. Главное — не сопротивляться. Позвольте себе прожить этот день спокойно, не требуя от себя продуктивности. После 5 ноября многие почувствуют внутреннюю ясность и лёгкость, словно напряжение, накапливающееся последние недели, наконец растворилось. Это не буря, а глубокое заземление. Оно помогает понять, что устойчивость начинается не с внешней стабильности, а с доверия себе.

