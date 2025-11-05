Супермісяць 5 листопада 2025 року: що означає цей повний місяць у Тельці

5 листопада 2025 року в небі над Україною зійде яскравий супермісяць у знаку Тельця. Цей потужний повний Місяць принесе зміни, загострить емоції та допоможе знайти внутрішню стійкість.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам другий супермісяць 2025 року і на що потрібно звернути увагу в цей період.

Коли відбудеться Супермісяць?

5 листопада 2025 року небо над Україною освітить особливий повний Місяць — супермісяць. Це момент, коли Місяць перебуває в перигеї, тобто максимально близько до Землі (менше 357 000 км). Через це він здаватиметься більшим і яскравішим за звичайний, а його світло — щільним і майже відчутним. В астрономічному плані це рідкісний збіг двох чинників — повного місяця і перигею, що робить подію особливо потужною не тільки візуально, а й енергетично. У 2025 році це буде одна з найяскравіших місячних ночей року.

Астрологічне значення

З астрологічного погляду, повний Місяць відбувається в знаку Тельця, коли Сонце в Скорпіоні. Це вісь цінностей, ресурсів і контролю. Телець символізує стійкість, безпеку, матеріальне благополуччя і тілесні задоволення. Скорпіон — трансформацію, глибину і необхідність відпускати те, що більше не служить. Коли ці два знаки зустрічаються в повному місяці, нас немов розриває між "утримати звичне" і "відпустити заради зростання".

Чого очікувати від періоду Супермісяця?

1. Стабільність проти змін

Багато хто відчує внутрішнє протиріччя: хочеться спокою, але життя підштовхує до змін. Це час, коли потрібно чесно запитати себе — де я тримаюся за старе зі страху, а де справді захищаю те, що важливо?

2. відпускання контролю

Цей Місяць м'яко, але наполегливо нагадує: неможливо керувати всім. Якщо ви відчуваєте втому від постійного напруження, зараз саме час трохи відпустити. Довіра до життя і власного тіла може стати справжнім джерелом зцілення.

3. Повернення до тілесності та простих радощів

Телець — земний знак, тому супермісяць підкреслює важливість зв'язку з тілом, природою і реальністю. Добре провести цей день спокійно: відчути землю під ногами, приготувати улюблену їжу, відчути смак моменту.

4. Переоцінка цінностей

Тема грошей і особистих ресурсів також виходить на перший план. Але справжнє питання звучить ширше: що я вважаю своєю опорою? Якщо вона будується тільки на зовнішніх речах — зараз час повернути увагу всередину.

Супермісяць посилює емоції, особливо якщо всередині є накопичені почуття. Може бути спалах роздратування, туги або, навпаки, натхнення. Це нормально — енергії багато, і вона шукає вихід. Головне — не чинити опір. Дозвольте собі прожити цей день спокійно, не вимагаючи від себе продуктивності. Після 5 листопада багато хто відчує внутрішню ясність і легкість, немов напруга, що накопичувалася останні тижні, нарешті розчинилася. Це не буря, а глибоке заземлення. Воно допомагає зрозуміти, що стійкість починається не із зовнішньої стабільності, а з довіри собі.

