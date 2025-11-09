Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 10 по 16 ноября 2025 года

Эта неделя принесет мягкое тепло и уют. Вам захочется стабильности и нежности, и партнер, скорее всего, ответит тем же. Если в сердце есть обида — самое время ее отпустить.

Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 10 по 16 ноября 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

Неделя наполнена страстью и инициативой. Вам захочется действовать, удивлять и завоёвывать. В отношениях — всплеск эмоций и желание быть ближе. Одинокие Овны могут внезапно встретить человека, рядом с которым всё заиграет новыми красками.

Телец

Эта неделя принесёт мягкое тепло и уют. Вам захочется стабильности и нежности, и партнёр, скорее всего, ответит тем же. Если в сердце есть обида — самое время её отпустить. Одинокие Тельцы могут получить знак от судьбы, но не торопите события.

Близнецы

Звёзды обещают общение, флирт и неожиданные признания. Вы будете притягательны и остроумны, но важно не запутаться в своих эмоциях. В паре — возможность откровенного разговора, который всё расставит по местам.

Відео дня

Рак

Неделя под знаком чувств. Вас потянет к тем, кто вызывает ощущение надёжности и заботы. Старые воспоминания могут всплыть, но не возвращайтесь туда, где уже было больно. Новая симпатия может оказаться глубже, чем кажется.

Лев

Вам захочется внимания и ярких проявлений любви. Партнёр может немного отставать по темпу — не требуйте слишком многого. Одиноким Львам стоит позволить кому-то проявить инициативу: не всё должно быть под вашим контролем.

Дева

Неделя искренности и внутреннего спокойствия. Если отношения крепкие — вы почувствуете гармонию и поддержку. Если что-то давно тяготит, разговор поможет расставить всё по местам. Одинокие Девы могут заметить, что симпатия приходит оттуда, откуда не ждали.

Весы

Любовь будет требовать внимания и времени. Вы сможете вернуть баланс, если перестанете пытаться всем угодить. Не бойтесь проявить свои желания — партнёр отреагирует теплом. Новые знакомства возможны в непривычной для вас обстановке.

Скорпион

Неделя насыщена эмоциями — от ревности до страсти. Главное, не перегнуть палку: ваша сила — в умении чувствовать, а не контролировать. Одиноким Скорпионам стоит обратить внимание на человека, с которым легко говорить о главном.

Стрелец

Звёзды сулят вдохновение и романтику. Возможны приятные сюрпризы, путешествия или просто ощущения свободы рядом с нужным человеком. Если вы в паре — откройте новые грани общения. Если свободны — вас ждёт искра, от которой трудно будет отвести взгляд.

Козерог

Ваше сердце проснётся. В отношениях возможна перезагрузка, если вы позволите себе чуть больше тепла. Одинокие Козероги могут встретить человека, который мягко, но уверенно войдёт в жизнь. Не отталкивайте чувства из страха потерять контроль.

Водолей

Вы станете открытыми для новых эмоций, но при этом сохраните внутреннюю независимость. Это время лёгкого флирта и неожиданных совпадений. В отношениях важно не уходить в отстранённость — партнёр ждёт вашего участия.

Рыбы

Неделя романтичная и чувственная. Вас потянет к тем, кто понимает с полуслова. В отношениях возможны знаки внимания и разговоры по душам. Одинокие Рыбы могут почувствовать, что судьба сама подводит их к нужному человеку.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет во второй половине осени 2025 года.