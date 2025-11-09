Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року

Цей тиждень принесе м'яке тепло і затишок. Вам захочеться стабільності та ніжності, і партнер, найімовірніше, відповість тим самим. Якщо в серці є образа — саме час її відпустити.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 10 до 16 листопада 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Тиждень наповнений пристрастю та ініціативою. Вам захочеться діяти, дивувати і завойовувати. У стосунках — сплеск емоцій і бажання бути ближчими. Самотні Овни можуть раптово зустріти людину, поруч із якою все заграє новими барвами.

Телець

Цей тиждень принесе м'яке тепло і затишок. Вам захочеться стабільності й ніжності, і партнер, найімовірніше, відповість тим самим. Якщо в серці є образа — саме час її відпустити. Самотні Тельці можуть отримати знак від долі, але не квапте події.

Близнюки

Зірки обіцяють спілкування, флірт і несподівані зізнання. Ви будете привабливі й дотепні, але важливо не заплутатися у своїх емоціях. У парі — можливість відвертої розмови, яка все розставить по місцях.

Рак

Тиждень під знаком почуттів. Вас потягне до тих, хто викликає відчуття надійності та турботи. Старі спогади можуть спливти, але не повертайтеся туди, де вже було боляче. Нова симпатія може виявитися глибшою, ніж здається.

Лев

Вам захочеться уваги і яскравих проявів любові. Партнер може трохи відставати за темпом — не вимагайте занадто багато чого. Самотнім Левам варто дозволити комусь проявити ініціативу: не все має бути під вашим контролем.

Діва

Тиждень щирості та внутрішнього спокою. Якщо стосунки міцні — ви відчуєте гармонію та підтримку. Якщо щось давно обтяжує, розмова допоможе розставити все по місцях. Самотні Діви можуть помітити, що симпатія приходить звідти, звідки не чекали.

Терези

Любов вимагатиме уваги і часу. Ви зможете повернути баланс, якщо перестанете намагатися всім догодити. Не бійтеся проявити свої бажання — партнер відреагує теплом. Нові знайомства можливі в незвичній для вас обстановці.

Скорпіон

Тиждень насичений емоціями — від ревнощів до пристрасті. Головне, не перегнути палицю: ваша сила — в умінні відчувати, а не контролювати. Самотнім Скорпіонам варто звернути увагу на людину, з якою легко говорити про головне.

Стрілець

Зірки обіцяють натхнення і романтику. Можливі приємні сюрпризи, подорожі або просто відчуття свободи поруч із потрібною людиною. Якщо ви в парі — відкрийте нові грані спілкування. Якщо вільні — на вас чекає іскра, від якої важко буде відвести погляд.

Козеріг

Ваше серце прокинеться. У стосунках можливе перезавантаження, якщо ви дозволите собі трохи більше тепла. Самотні Козероги можуть зустріти людину, яка м'яко, але впевнено увійде в життя. Не відштовхуйте почуття зі страху втратити контроль.

Водолій

Ви станете відкритими для нових емоцій, але при цьому збережете внутрішню незалежність. Це час легкого флірту і несподіваних збігів. У стосунках важливо не йти у відстороненість — партнер чекає вашої участі.

Риби

Тиждень романтичний і чуттєвий. Вас потягне до тих, хто розуміє з півслова. У стосунках можливі знаки уваги і розмови по душах. Самотні Риби можуть відчути, що доля сама підводить їх до потрібної людини.

