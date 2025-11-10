Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 10 по 16 ноября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 10 по 16 ноября 2025 года.

Телец

Неделя подарит вам ощущение внутренней силы и устойчивости, которого так не хватало в последние дни. Все, что раньше казалось туманным, вдруг обретет ясность: вы поймёте, куда двигаться и с кем идти рядом. В делах вас ждёт удача — особенно если не бояться делать шаги навстречу переменам. Возможна интересная встреча, которая вдохновит или даже изменит ваше настроение на долгое время. Главное — не отмахивайтесь от новых возможностей и доверяйте интуиции: она сейчас на вашей стороне.

Скорпион

Для вас начинается яркий и продуктивный период. Всё, к чему вы прикасаетесь, словно оживает и приносит результат. Удача идёт рядом, и любые начинания будут встречены благосклонно. Вас могут заметить влиятельные люди, поддержать в смелых идеях или сделать заманчивое предложение. Не исключены и финансовые бонусы — премия, выгодная сделка или неожиданная прибыль. В отношениях — вспышка страсти, возвращение глубины и понимания. Неделя, когда вы будете чувствовать: всё в ваших руках.

Козерог

Эта неделя станет моментом заслуженного признания. Ваши старания наконец-то принесут ощутимый результат: похвала от руководства, важное достижение или удачное завершение дела. Вы обретёте уверенность и почувствуете, что движетесь в правильном направлении. Возможен прирост дохода или перспективное предложение, которое откроет перед вами новые двери. В личной жизни — гармония и ощущение, что рядом тот человек, на которого можно опереться. Главное — не скромничайте и не прячьте свой успех: пришло время гордиться собой.

