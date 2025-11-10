Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить з 10 по 16 листопада 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах та особистих справах.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 10 до 16 листопада 2025 року.

Телець

Тиждень подарує вам відчуття внутрішньої сили і стійкості, якого так не вистачало останніми днями. Усе, що раніше здавалося туманним, раптом набуде ясності: ви зрозумієте, куди рухатися і з ким іти поруч. У справах на вас чекає удача — особливо якщо не боятися робити кроки назустріч змінам. Можлива цікава зустріч, яка надихне або навіть змінить ваш настрій на довгий час. Головне — не відмахуйтеся від нових можливостей і довіряйте інтуїції: вона зараз на вашому боці.

Скорпіон

Для вас починається яскравий і продуктивний період. Все, до чого ви торкаєтеся, немов оживає і приносить результат. Удача йде поруч, і будь-які починання будуть зустрінуті прихильно. Вас можуть помітити впливові люди, підтримати в сміливих ідеях або зробити привабливу пропозицію. Не виключені й фінансові бонуси — премія, вигідна угода або несподіваний прибуток. У стосунках — спалах пристрасті, повернення глибини і розуміння. Тиждень, коли ви будете відчувати: все у ваших руках.

Козеріг

Цей тиждень стане моментом заслуженого визнання. Ваші старання нарешті принесуть відчутний результат: похвала від керівництва, важливе досягнення або вдале завершення справи. Ви набудете впевненості і відчуєте, що рухаєтеся в правильному напрямку. Можливий приріст доходу або перспективна пропозиція, яка відкриє перед вами нові двері. В особистому житті — гармонія і відчуття, що поруч та людина, на яку можна спертися. Головне — не скромнічайте і не ховайте свій успіх: настав час пишатися собою.

