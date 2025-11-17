Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 17 по 23 ноября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 17 по 23 ноября 2025 года.

Овен

На этой неделе у Овнов откроются новые и довольно неожиданно появившиеся возможности для карьерного роста. Вы сможете проявить себя как лидер, показать свои идеи и способности влиятельным людям, которые способны реально поддержать ваши планы. Финансовые вопросы будут складываться удачно, особенно если вы решитесь действовать активно и уверенно. В личной жизни появится шанс наладить гармоничные и доверительные отношения с близкими или партнёром — слушайте свою интуицию, не бойтесь открыто выражать чувства и принимать решения. Неделя благоприятна для обучения, повышения квалификации и старта новых проектов, особенно тех, которые давно откладывались.

Близнецы

Близнецы будут находиться в центре внимания на работе, среди друзей и в социальных кругах. Ваши коммуникационные способности помогут наладить выгодные контакты, получить поддержку для проектов и убедительно представить свои идеи. Финансовая сфера обещает неожиданные плюсы — возможно поступление бонусов или выгодные сделки, но важно внимательно оценивать предложения и не спешить. В личной жизни возможны новые знакомства или укрепление существующих отношений — открытость и искренность помогут вызвать доверие и симпатию у окружающих. Эта неделя также благоприятна для творчества, мозговых штурмов и идей, которые могут перерасти в реальные проекты.

Рыбы

Рыбам предстоит неделя, полная вдохновения, новых идей и творческих возможностей. Вы сможете реализовать задуманное, продемонстрировать свои таланты и получить заслуженное признание. В отношениях возможны приятные и неожиданные сюрпризы: старые связи укрепятся, а новые знакомства могут перерасти в долгосрочные дружеские или романтические отношения. Энергия недели способствует активности, новым открытиям и личному развитию. Особенно удачны поездки, обучение и участие в мероприятиях, которые расширяют горизонты — вы почувствуете, что ваш потенциал востребован, а действия приносят заметный результат.

