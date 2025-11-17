Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 17 по 23 листопада 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах та особистих справах.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 17 до 23 листопада 2025 року.

Овен

Цього тижня в Овнів відкриються нові можливості для кар'єрного зростання, які з'явилися досить несподівано. Ви зможете проявити себе як лідер, показати свої ідеї та здібності впливовим людям, які здатні реально підтримати ваші плани. Фінансові питання складатимуться вдало, особливо якщо ви наважитеся діяти активно і впевнено. В особистому житті з'явиться шанс налагодити гармонійні та довірчі стосунки з близькими або партнером — слухайте свою інтуїцію, не бійтеся відкрито висловлювати почуття й ухвалювати рішення. Тиждень сприятливий для навчання, підвищення кваліфікації та старту нових проєктів, особливо тих, які давно відкладалися.

Близнюки

Близнюки перебуватимуть у центрі уваги на роботі, серед друзів і в соціальних колах. Ваші комунікаційні здібності допоможуть налагодити вигідні контакти, отримати підтримку для проєктів і переконливо представити свої ідеї. Фінансова сфера обіцяє несподівані плюси — можливе надходження бонусів або вигідні угоди, але важливо уважно оцінювати пропозиції і не поспішати. В особистому житті можливі нові знайомства або зміцнення наявних стосунків — відкритість і щирість допоможуть викликати довіру і симпатію в оточення. Цей тиждень також сприятливий для творчості, мозкових штурмів та ідей, які можуть перерости в реальні проєкти.

Риби

На Риб чекає тиждень, сповнений натхнення, нових ідей і творчих можливостей. Ви зможете реалізувати задумане, продемонструвати свої таланти й отримати заслужене визнання. У стосунках можливі приємні й несподівані сюрпризи: старі зв'язки зміцняться, а нові знайомства можуть перерости в довгострокові дружні або романтичні стосунки. Енергія тижня сприяє активності, новим відкриттям і особистому розвитку. Особливо вдалими є поїздки, навчання та участь у заходах, які розширюють горизонти — ви відчуєте, що ваш потенціал затребуваний, а дії приносять помітний результат.

