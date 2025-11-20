Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 ноября 2025 года
Сегодня вы пересмотрите один привычный расход и поймёте, что можно легко сэкономить. К вечеру у вас появится спокойное чувство, что день прошёл не зря.
Астролог Анжела Перл рассказала, что 20 ноября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.
Овен
Сегодня вы неожиданно вспомните о мелочи, которую давно собирались поправить дома, и наконец займётесь ею. Вечером услышите новость, из-за которой улыбнётесь.
Телец
Сегодня вы пересмотрите один привычный расход и поймёте, что можно легко сэкономить. К вечеру у вас появится спокойное чувство, что день прошёл не зря.
Близнецы
Вы получите короткое сообщение, которое заставит поменять пару планов. По дороге заметите деталь, что ненадолго улучшит настроение и снимет напряжение.
Рак
Сегодня вы решите разобрать маленький уголок дома или рабочего места. Найдённая вещь вызовет приятное чувство завершённости и лёгкую теплоту.
Лев
Сегодня вы неожиданно выберете другой маршрут или место для покупки, и это обернётся удобством. Вечером вы позволите себе простой, но приятный ритуал.
Дева
Сегодня вы уделите внимание делу, которое требовало проверки. После пары уточнений всё быстро уладится, и появится маленькое ощущение порядка.
Весы
Сегодня вас ждёт разговор, который не планировался, но пройдёт легко. К середине дня вы примете небольшое решение, сделав рутину заметно комфортнее.
Скорпион
Сегодня вы обнаружите ошибку или недочёт раньше, чем он стал бы проблемой. Это добавит уверенности, а вечер пройдёт спокойно и без лишних задач.
Стрелец
Сегодня вам предложат мелкое поручение или просьбу. Вы выполните её быстро, а благодарность за это приятно удивит и немного согреет внутри.
Козерог
Сегодня вы разберёте одну задачу, которую давно переносили, и почувствуете лёгкость. Вечером вы выберете самый спокойный вариант отдыха без спешки.
Водолей
Сегодня вы услышите фразу от коллеги или знакомого, которая подтолкнёт к практичной идее. Вечером уделите время мелкой организации или спискам.
Рыбы
Сегодня вы случайно заметите подсказку или знак в быту — расписание, напоминание, чужой комментарий — и это поможет вам успеть важное без суеты.
