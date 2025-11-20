Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 ноября 2025 года

Сегодня вы пересмотрите один привычный расход и поймёте, что можно легко сэкономить. К вечеру у вас появится спокойное чувство, что день прошёл не зря.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 20 ноября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы неожиданно вспомните о мелочи, которую давно собирались поправить дома, и наконец займётесь ею. Вечером услышите новость, из-за которой улыбнётесь.

Телец

Сегодня вы пересмотрите один привычный расход и поймёте, что можно легко сэкономить. К вечеру у вас появится спокойное чувство, что день прошёл не зря.

Близнецы

Вы получите короткое сообщение, которое заставит поменять пару планов. По дороге заметите деталь, что ненадолго улучшит настроение и снимет напряжение.

Рак

Сегодня вы решите разобрать маленький уголок дома или рабочего места. Найдённая вещь вызовет приятное чувство завершённости и лёгкую теплоту.

Відео дня

Лев

Сегодня вы неожиданно выберете другой маршрут или место для покупки, и это обернётся удобством. Вечером вы позволите себе простой, но приятный ритуал.

Дева

Сегодня вы уделите внимание делу, которое требовало проверки. После пары уточнений всё быстро уладится, и появится маленькое ощущение порядка.

Весы

Сегодня вас ждёт разговор, который не планировался, но пройдёт легко. К середине дня вы примете небольшое решение, сделав рутину заметно комфортнее.

Скорпион

Сегодня вы обнаружите ошибку или недочёт раньше, чем он стал бы проблемой. Это добавит уверенности, а вечер пройдёт спокойно и без лишних задач.

Стрелец

Сегодня вам предложат мелкое поручение или просьбу. Вы выполните её быстро, а благодарность за это приятно удивит и немного согреет внутри.

Козерог

Сегодня вы разберёте одну задачу, которую давно переносили, и почувствуете лёгкость. Вечером вы выберете самый спокойный вариант отдыха без спешки.

Водолей

Сегодня вы услышите фразу от коллеги или знакомого, которая подтолкнёт к практичной идее. Вечером уделите время мелкой организации или спискам.

Рыбы

Сегодня вы случайно заметите подсказку или знак в быту — расписание, напоминание, чужой комментарий — и это поможет вам успеть важное без суеты.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет во второй половине осени 2025 года.