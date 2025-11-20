Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 листопада 2025 року

Сьогодні ви переглянете одну звичну витрату і зрозумієте, що можна легко заощадити. Надвечір у вас з'явиться спокійне відчуття, що день пройшов не даремно.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 20 листопада 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви несподівано згадаєте про дрібницю, яку давно збиралися поправити вдома, і нарешті займетеся нею. Увечері почуєте новину, через яку посміхнетеся.

Телець

Сьогодні ви переглянете одну звичну витрату і зрозумієте, що можна легко заощадити. Надвечір у вас з'явиться спокійне відчуття, що день пройшов не даремно.

Близнюки

Ви отримаєте коротке повідомлення, яке змусить змінити кілька планів. Дорогою помітите деталь, що ненадовго поліпшить настрій і зніме напругу.

Рак

Сьогодні ви вирішите розібрати маленький куточок будинку або робочого місця. Знайдена річ викличе приємне відчуття завершеності та легку теплоту.

Лев

Сьогодні ви несподівано виберете інший маршрут або місце для покупки, і це обернеться зручністю. Увечері ви дозволите собі простий, але приємний ритуал.

Діва

Сьогодні ви приділите увагу справі, яка вимагала перевірки. Після кількох уточнень усе швидко владнається, і з'явиться маленьке відчуття порядку.

Терези

Сьогодні на вас чекає розмова, яка не планувалася, але пройде легко. До середини дня ви приймете невелике рішення, зробивши рутину помітно комфортнішою.

Скорпіон

Сьогодні ви виявите помилку або недолік раніше, ніж він став би проблемою. Це додасть упевненості, а вечір пройде спокійно і без зайвих завдань.

Стрілець

Сьогодні вам запропонують дрібне доручення або прохання. Ви виконаєте його швидко, а подяка за це приємно здивує і трохи зігріє всередині.

Козеріг

Сьогодні ви розберете одне завдання, яке давно переносили, і відчуєте легкість. Увечері ви оберете найспокійніший варіант відпочинку без поспіху.

Водолій

Сьогодні ви почуєте фразу від колеги або знайомого, яка підштовхне до практичної ідеї. Увечері приділіть час дрібній організації або спискам.

Риби

Сьогодні ви випадково помітите підказку або знак у побуті — розклад, нагадування, чужий коментар — і це допоможе вам встигнути важливе без метушні.

