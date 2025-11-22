Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 22-23 ноября 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных —22-23 ноября — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 22-23 ноября 2025 года.

Рак

Выходные принесут вам ощущение внутреннего подъёма, которое будет направлять вас практически во всём. Вы наконец-то почувствуете, что готовы сделать шаг туда, где раньше было немного страшновато или сомнительно. Удача поддержит любые личные инициативы: от небольших дел по дому до серьёзных разговоров, которые требуют смелости и ясности. Ваша энергия будет заразительной, поэтому люди вокруг охотно откликнутся на ваши идеи и предложения. Отличный момент, чтобы двигать события вперёд и не бояться брать на себя роль лидера.

Дева

Для вас эти выходные станут временем тёплых встреч, искренних слов и неожиданных, но очень приятных знаков внимания. Вам повезёт в общении: люди вокруг будут открыты, заинтересованы и готовы поддержать то, что для вас важно. Возможны новые полезные знакомства, долгожданные ответы или удачные решения через разговоры, которые будто сами собой складываются в правильную сторону. Даже если вы ни на что не рассчитываете, обстоятельства удивят чем-то приятным — приглашением, возможностью, советом или подарком судьбы. Постарайтесь быть среди людей — удача тут на вашей стороне.

Козерог

Выходные дадут вам редкую возможность закрыть часть вопросов, которые долго не двигались с места, — и сделать это легче и быстрее, чем вы ожидали. Вам будет везти в практичных, финансовых и бытовых делах: могут появиться выгодные предложения, скидки, нужные вещи «в правильное время», или внезапно придёт решение, которое вы давно искали. Плюс вы почувствуете особую собранность, которая поможет завершить то, что висело в списке задач. Эти дни подходят и для покупок, и для наведения порядка в жизни, и для восстановления спокойствия — всё получится без лишних препятствий.

