Щасливчики вихідних: три знаки Зодіаку, яким пощастить 22-23 листопада 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цими вихідними — 22-23 листопада — відчують позитивні емоції і отримають масу приємних вражень від цього вікенду.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить на цих вихідних — 22-23 листопада 2025 року.

Рак

Вихідні принесуть вам відчуття внутрішнього піднесення, яке спрямовуватиме вас практично в усьому. Ви нарешті відчуєте, що готові зробити крок туди, де раніше було трохи страшнувато або сумнівно. Удача підтримає будь-які особисті ініціативи: від невеликих домашніх справ до серйозних розмов, які вимагають сміливості та ясності. Ваша енергія буде заразливою, тому люди навколо охоче відгукнуться на ваші ідеї та пропозиції. Чудовий момент, щоб рухати події вперед і не боятися брати на себе роль лідера.

Відео дня

Діва

Для вас ці вихідні стануть часом теплих зустрічей, щирих слів і несподіваних, але дуже приємних знаків уваги. Вам пощастить у спілкуванні: люди навколо будуть відкриті, зацікавлені й готові підтримати те, що для вас важливо. Можливі нові корисні знайомства, довгоочікувані відповіді або вдалі рішення через розмови, які ніби самі собою складаються в правильний бік. Навіть якщо ви ні на що не розраховуєте, обставини здивують чимось приємним — запрошенням, можливістю, порадою чи подарунком долі. Постарайтеся бути серед людей — удача тут на вашому боці.

Козеріг

Вихідні дадуть вам рідкісну можливість закрити частину питань, які довго не рухалися з місця, — і зробити це легше і швидше, ніж ви очікували. Вам щаститиме в практичних, фінансових і побутових справах: можуть з'явитися вигідні пропозиції, знижки, потрібні речі "в правильний час", або раптово прийде рішення, яке ви давно шукали. Плюс ви відчуєте особливу зібраність, яка допоможе завершити те, що висіло в списку завдань. Ці дні підходять і для покупок, і для наведення ладу в житті, і для відновлення спокою — все вийде без зайвих перешкод.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині осені 2025 року.