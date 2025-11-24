Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 ноября 2025 года

Сегодня вы неожиданно почувствуете в себе желание сменить атмосферу — хоть в мелочи. Вы выберете новое место для короткой паузы, и оно удивит вас уютом.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 24 ноября 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы неожиданно почувствуете в себе желание сменить атмосферу — хоть в мелочи. Вы выберете новое место для короткой паузы, и оно удивит вас уютом.

Телец

Сегодня вы позволите себе медленное утро или короткий личный ритуал. Он подарит вам спокойный настрой, который мягко поддержит вас весь день.

Близнецы

Сегодня вы услышите случайную фразу в транспорте или на улице, и она зацепит ваше внимание. Вы сделаете из неё тихий собственный вывод.

Рак

Сегодня вы вспомните о человеке, с которым давно не говорили, и подумаете, стоит ли возобновить связь. Ответ придёт сам по себе ближе к вечеру.

Лев

Сегодня вы почувствуете лёгкую потребность освободить пространство вокруг себя. В итоге избавитесь от одной мелочи, которая давно мешала ощущению лёгкости.

Дева

Сегодня вы неожиданно поймаете себя на том, что наблюдаете за людьми вокруг. Это небольшое наблюдение подарит вам новую мысль о собственных привычках.

Весы

Сегодня вы захотите сменить привычный темп — ускориться или наоборот замедлиться. Маленький эксперимент даст приятное чувство контроля над днём.

Скорпион

Сегодня вы уловите настроение окружающих лучше обычного и решите немного дистанцироваться. Это сохранит вам спокойный внутренний баланс.

Стрелец

Сегодня вы почувствуете странное вдохновение заняться тем, что обычно откладываете. И сделаете первый шаг — совсем небольшой, но заметно освежающий.

Козерог

Сегодня у вас появится желание разобраться в собственном настроении. Короткая прогулка или уединённая пауза внезапно расставит акценты.

Водолей

Сегодня вы позволите себе маленький каприз — что-то вкусное, красивое или никому не нужное, кроме вас. Это поднимет настроение лучше любых планов.

Рыбы

Сегодня вы неожиданно поймёте, что одна ваша внутренняя тревога стала тише. Вы дадите себе время прислушаться, и почувствуете лёгкое облегчение.

