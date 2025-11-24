Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 листопада 2025 року

Сьогодні ви несподівано відчуєте в собі бажання змінити атмосферу — хоч у дрібниці. Ви оберете нове місце для короткої паузи, і воно здивує вас затишком.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 24 листопада 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви несподівано відчуєте в собі бажання змінити атмосферу — хоч у дрібниці. Ви оберете нове місце для короткої паузи, і воно здивує вас затишком.

Телець

Сьогодні ви дозволите собі повільний ранок або короткий особистий ритуал. Він подарує вам спокійний настрій, який м'яко підтримає вас весь день.

Близнюки

Сьогодні ви почуєте випадкову фразу в транспорті або на вулиці, і вона зачепить вашу увагу. Ви зробите з неї тихий власний висновок.

Рак

Сьогодні ви згадаєте про людину, з якою давно не говорили, і подумаєте, чи варто відновити зв'язок. Відповідь прийде сама собою ближче до вечора.

Лев

Сьогодні ви відчуєте легку потребу звільнити простір навколо себе. У підсумку позбудетеся однієї дрібниці, яка давно заважала відчуттю легкості.

Діва

Сьогодні ви несподівано зловите себе на тому, що спостерігаєте за людьми навколо. Це невелике спостереження подарує вам нову думку про власні звички.

Терези

Сьогодні ви захочете змінити звичний темп — прискоритися або навпаки сповільнитися. Маленький експеримент дасть приємне відчуття контролю над днем.

Скорпіон

Сьогодні ви вловите настрій оточуючих краще, ніж зазвичай, і вирішите трохи дистанціюватися. Це збереже вам спокійний внутрішній баланс.

Стрілець

Сьогодні ви відчуєте дивне натхнення зайнятися тим, що зазвичай відкладаєте. І зробите перший крок — зовсім невеликий, але помітно освіжаючий.

Козеріг

Сьогодні у вас з'явиться бажання розібратися у власному настрої. Коротка прогулянка або відокремлена пауза раптово розставить акценти.

Водолій

Сьогодні ви дозволите собі маленьку примху — щось смачне, красиве або нікому не потрібне, крім вас. Це підніме настрій краще за будь-які плани.

Риби

Сьогодні ви несподівано зрозумієте, що одна ваша внутрішня тривога стала тихішою. Ви дасте собі час прислухатися, і відчуєте легке полегшення.

