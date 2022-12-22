День победы Света над Тьмой. Что можно и нельзя делать в день Зимнего Солнцестояния

Это самый короткий день в году, после которого световой день начинает увеличиваться.

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Зимнее Солнцестояние произойдет 21 декабря 2022 в 23.48 по киевскому времени и сбросит негативные программы последнего квартала 2022 года. Это самый короткий день и самая длинная ночь в году.

День зимнего солнцестояния происходит в тот период, когда северное полушарие Земли наклоняется в противоположную от Солнца сторону. В этот момент планета визуально достигает самой низкой точки на небе.

Продолжительность светового дня во время зимнего солнцестояния составляет всего 8 часов. В Северном полушарии начнется астрономическая зима, а в Южном – астрономическое лето.

С этого дня продолжительность светового дня начинает увеличиваться, а ночи становятся короче. Наши предки считали, что в этот день Свет побеждает Тьму и сопровождали его специальными обрядами и приметами.

[ + – ] В день Зимнего Солнцестояния хорошо проводить обряды Фото: Скриншот

Древние германцы праздновали Йоль – самый главный зимний праздник. День великого пира и праздника. Тогда люди собирались вместе, чтобы поприветствовать Солнце, восставшее из мрака. Неслучайно элементы праздника сохранились и в христианском Рождестве — вечнозеленое дерево, символизирующее жизнь, свечи – символизирующие солнечный свет.

Приметы на день Зимнего Солнцестояния

Какая в этот день погода — такая будет на Новый год;

Если светит солнце — Новый год будет морозным;

Если в этот день на деревьях иней – в следующем году будет большой урожай ржи и пшеницы;

Если в этот день идет дождь, то весна тоже будет дождливой;

День без ветра — к хорошему урожаю фруктов.

Что можно делать в день Зимнего Солнцестояния

Ранее во многих культурах этот день считался магическим и мистическим. Сегодня идеально завершать важные дела и начинать новые.

Можно и нужно оставлять все опостылевшее в прошлом, и начинать новые дела. Словом, если вы хотели начать писать книгу, или учиться играть на гитаре – сегодня идеальный день для этого;

Для привлечения удачи и благоприятной энергетики, нужно убрать в доме и выбросить весь хлам;

Можно составлять списки желаний, рисовать карту желаний, строить планы и ставить цели;

Помиритесь с теми, с кем вы в ссоре;

Можно и нужно отдавать долги;

Можно сажать растения и начинать ремонт.

Что нельзя делать в день Зимнего Солнцестояния

Не допускайте негативные мысли и пессимистические настроения;

Не ругайтесь с близкими, не конфликтуйте с незнакомцами;

Нельзя сквернословить и обманывать.

Не оставайтесь в одиночестве — проведите этот день с самыми близкими людьми;

Нельзя злоупотреблять алкоголем;

Нельзя ходить в грязной старой одежде и не умываться.

Вечер 21 декабря и утро 22 декабря – отличное время для проведения обрядов, магических ритуалов, энергетических практик, направленных на улучшение качества жизни.

В день Зимнего солнцестояния можно провести простой обряд, чтобы отпустить негатив. Составьте список того, что вас угнетало и печалило весь год. К каждому пункту допишите: прощаю и отпускаю. Список потом сожгите.

Самые заветные желания загадывайте в 21.12 или в 22.12, а также в 22.22 и в 21.21.

Рано утром 22 декабря проснитесь, чтобы встретить рассвет – поприветствовать рождение нового Солнца. Зажгите свечи и проведите очистку пространства. Если есть возможность, то посетите сауну, баю, или просто примите ванну. Проведите спа-процедуры и устройте себе день массажа.

В ночь с 21 на 22 декабря 2022 года открывается некий космический портал, а солнечная и земная энергии усиливаются, так что если вы загадаете желание со всей страстью, то Вселенная обязательно вам поможет.