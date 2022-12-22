День перемоги Світла над Темрявою. Що можна і чого не можна робити в день зимового сонцестояння

Це найкоротший день року, після якого світловий день починає збільшуватися.

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Зимове Сонцестояння відбудеться 21 грудня 2022 року о 23:48 за київським часом і скине негативні програми останнього кварталу 2022 року. Це найкоротший день і найдовша ніч року.

День зимового сонцестояння відбувається в період, коли північна півкуля Землі нахиляється в протилежну від Сонця сторону. У цей момент планета візуально досягає найнижчої точки на небі.

Тривалість світлового дня під час зимового сонцестояння становить лише 8 годин. У Північній півкулі розпочнеться астрономічна зима, а в Південній — астрономічне літо.

Із цього дня тривалість світлового дня починає збільшуватися, а ночі стають коротшими. Наші пращури вважали, що в цей день Світло перемагає Темряву, та супроводжували його спеціальними обрядами та прикметами.

[ + – ] У день зимового сонцестояння добре проводити обряди Фото: Скриншот

Стародавні германці святкували Йоль – найголовніше зимове свято, день великого бенкету й свята. Тоді люди збиралися разом, щоб привітати Сонце, яке повстало з мороку. Невипадково елементи свята збереглися і в християнському Різдві — вічнозелене дерево, що символізує життя, свічки, які символізують сонячне світло.

Прикмети на день Зимового Сонцестояння

Яка в цей день погода, така буде на Новий рік;

Якщо світить сонце, Новий рік буде морозним;

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде поганою, то осінь буде холодною.

Наші пращури помітили, якщо в цей день буде дощ, то весна буде холодною.

День без вітру — до хорошого врожаю фруктів.

Що можна робити в день зимового сонцестояння

Раніше в багатьох культурах цей день вважався магічним і містичним. Сьогодні ідеально завершувати важливі справи та розпочинати нові.

Можна та потрібно залишати все остогидле в минулому та починати нові справи. Словом, якщо ви хотіли почати писати книгу або вчитися грати на гітарі – сьогодні ідеальний день для цього;

Для залучення удачі та сприятливої енергетики потрібно прибрати в будинку та викинути весь мотлох;

Можна складати списки бажань, малювати карту бажань, будувати плани та ставити цілі;

Помиріться з тими, з ким ви у сварці;

Можна й треба віддавати борги;

Можна садити рослини та починати ремонт.

Чого не можна робити в день зимового сонцестояння

Не допускайте негативних думок і песимістичних настроїв;

Не сваріться з близькими, не конфліктуйте з незнайомцями;

Не можна лихословити й дурити.

Не залишайтеся на самоті — проведіть цей день із найближчими людьми;

Не можна зловживати алкоголем;

Не можна ходити в брудному старому одязі та не вмиватися.

Вечір 21 грудня та ранок 22 грудня —чудовий час для проведення обрядів, магічних ритуалів, енергетичних практик, спрямованих на покращення якості життя.

У день зимового сонцестояння можна провести простий обряд, щоб відпустити негатив. Складіть список того, що вас пригнічувало та засмучувало весь рік. До кожного пункту допишіть: прощаю та відпускаю. Список потім спаліть.

Найзаповітніші бажання загадуйте о 21:12 або о 22:12, а також о 22:22 та о 21:21.

Рано-вранці 22 грудня прокиньтеся, щоб зустріти світанок — привітати народження нового Сонця. Запаліть свічки та проведіть очищення простору. Якщо є можливість, то відвідайте сауну, баню або просто прийміть ванну. Проведіть спа-процедури та влаштуйте собі день масажу.

У ніч із 21 на 22 грудня 2022 року відкривається якийсь космічний портал, а сонячна та земна енергії посилюються, тому якщо ви загадаєте бажання з усією пристрастю, то Всесвіт обов'язково вам допоможе.