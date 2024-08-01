Дерева з драконовою лускою: навіщо люди впродовж століть забивають монети в дерева
Деякі стародавні традиції, які збереглися до сьогоднішніх часів, можуть викликати здивування. Одним із таки звичаїв є створення "дерев бажань", які можна зустріти в багатьох європейських країнах.
Традиція, відома як "дерево бажань" — фольклорна практика, яка, як вважають, існує вже багато століть. Вона полягає у вкладанні монет у кору дерева з надією на здійснення бажань або зцілення від хвороб, пише IFLScience.
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Часто монети забивають у стовбури дерев так сильно, що дерево набуває нового вигляду, нагадуючи драконячу луску. Це явище помітив полковник Еддінгтон під час візиту на острів Мері, Шотландія, в 1927 році, де він побачив дерево бажань, "вкрите металевою лускою… чимось на зразок тієї, що зображена на драконі".
Мета вкладання монет може бути різною, але часто вона полягає у виконанні бажання або зціленні фізичну недугу, наприклад, зубного болю. Подібна практика спостерігається в таких місцях, як Корнуолл, де цвяхи забивають у дерева, щоб потім їх поглинула кора, коли дерево виросте.
Деякі монети свідчать про те, що їхній вибір був обдуманим. Історик Сері Хоулбрук у статті 2015 року зазначила: "У деяких випадках фізичні властивості монети змінюються, щоб зміцнити зв'язок між вкладником і вкладом: від вибору монет певного кольору, номіналу, року карбування чи пам'ятного дизайну до видряпування ініціалів на їхній поверхні".Важливо
Хоча концепція "дерева бажань" може здатися чарівною, ця практика не позбавлена супротивників. Національний фонд Шотландії наголосив на шкоді цієї традиції, заявивши: "Монети на деревах означають гору неприємностей у наших лісах. Все більше людей забивають монети в дерева і пні через зростаючу "моду" робити жертвоприношення для виконання бажань. Ми б хотіли, щоб ви цього не робили, особливо живим деревам, бо це шкідливо".
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