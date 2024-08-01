Дерева з драконовою лускою: навіщо люди впродовж століть забивають монети в дерева

Деякі стародавні традиції, які збереглися до сьогоднішніх часів, можуть викликати здивування. Одним із таки звичаїв є створення "дерев бажань", які можна зустріти в багатьох європейських країнах.

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Традиція, відома як "дерево бажань" — фольклорна практика, яка, як вважають, існує вже багато століть. Вона полягає у вкладанні монет у кору дерева з надією на здійснення бажань або зцілення від хвороб, пише IFLScience.

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Часто монети забивають у стовбури дерев так сильно, що дерево набуває нового вигляду, нагадуючи драконячу луску. Це явище помітив полковник Еддінгтон під час візиту на острів Мері, Шотландія, в 1927 році, де він побачив дерево бажань, "вкрите металевою лускою… чимось на зразок тієї, що зображена на драконі".

Фото: Wikimedia Commons

Мета вкладання монет може бути різною, але часто вона полягає у виконанні бажання або зціленні фізичну недугу, наприклад, зубного болю. Подібна практика спостерігається в таких місцях, як Корнуолл, де цвяхи забивають у дерева, щоб потім їх поглинула кора, коли дерево виросте.

Деякі монети свідчать про те, що їхній вибір був обдуманим. Історик Сері Хоулбрук у статті 2015 року зазначила: "У деяких випадках фізичні властивості монети змінюються, щоб зміцнити зв'язок між вкладником і вкладом: від вибору монет певного кольору, номіналу, року карбування чи пам'ятного дизайну до видряпування ініціалів на їхній поверхні".

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Хоча концепція "дерева бажань" може здатися чарівною, ця практика не позбавлена супротивників. Національний фонд Шотландії наголосив на шкоді цієї традиції, заявивши: "Монети на деревах означають гору неприємностей у наших лісах. Все більше людей забивають монети в дерева і пні через зростаючу "моду" робити жертвоприношення для виконання бажань. Ми б хотіли, щоб ви цього не робили, особливо живим деревам, бо це шкідливо".

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