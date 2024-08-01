Деревья с драконьей чешуей: зачем люди на протяжении веков забивают монеты в деревья

Некоторые древние традиции, которые сохранились до сегодняшних времен, могут вызвать удивление. Одним из таких обычаев является создание "деревьев желаний", которые можно встретить во многих европейских странах.

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Традиция, известная как "дерево желаний" — фольклорная практика, которая, как полагают, существует уже много веков. Она заключается во вкладывании монет в кору дерева с надеждой на исполнение желаний или исцеление от болезней, пишет IFLScience.

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Часто монеты забивают в стволы деревьев так сильно, что дерево приобретает новый вид, напоминая драконью чешую. Это явление заметил полковник Эддингтон во время визита на остров Мэри, Шотландия, в 1927 году, где он увидел дерево желаний, "покрытое металлической чешуей... чем-то вроде той, что изображена на драконе".

Фото: Wikimedia Commons

Цель вкладывания монет может быть разной, но часто она заключается в исполнении желания или исцелении физического недуга, например, зубной боли. Подобная практика наблюдается в таких местах, как Корнуолл, где гвозди забивают в деревья, чтобы потом их поглотила кора, когда дерево вырастет.

Некоторые монеты свидетельствуют о том, что их выбор был обдуманным. Историк Сери Хоулбрук в статье 2015 года отметила: "В некоторых случаях физические свойства монеты меняются, чтобы укрепить связь между вкладчиком и вкладом: от выбора монет определенного цвета, номинала, года чеканки или памятного дизайна до выцарапывания инициалов на их поверхности".

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Хотя концепция "дерева желаний" может показаться очаровательной, эта практика не лишена противников. Национальный фонд Шотландии отметил вред этой традиции, заявив: "Монеты на деревьях означают гору неприятностей в наших лесах. Все больше людей забивают монеты в деревья и пни из-за растущей "моды" делать жертвоприношения для исполнения желаний. Мы бы хотели, чтобы вы этого не делали, особенно живым деревьям, потому что это вредно".

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