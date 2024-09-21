Осіннє рівнодення 22 вересня 2024 року: історія свята та заборони

У День осіннього рівнодення сонце переходить із північної півкулі в південну, що означає початок астрономічної осені. У цей день не можна працювати, а також лихословити.

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Осіннє рівнодення 2024: коли настане і що означає

День осіннього рівнодення цього року випадає на неділю 22 вересня. Сонце перейде з північної півкулі в південну о 15:43 за київським часом, що означатиме початок астрономічної осені. У цей момент Сонце перебуватиме просто над екватором Землі. Півкулі планети отримують однакову кількість сонячного світла, а день дорівнюватиме ночі. Після цього тривалість світлового дня почне зменшуватися до дня зимового сонцестояння.

Астрологи вважають осіннє рівнодення певним новим етапом і рекомендують складати сьогодні плани на майбутнє.

Осіннє рівнодення у наших предків

Осіннє рівнодення у стародавніх слов'ян та інших народів було значущим святом, пов'язаним із закінченням літа, збиранням врожаю і переходом до зимового періоду.

У слов'ян Осіннє рівнодення називали святом Осеніни або Обжинки, що символізувало подяку природі та богам за врожай і плоди землеробства. Цього дня люди влаштовували пишні застілля, водили хороводи, співали пісні, палили багаття. Вважалося, що після цього дня світла частина року завершувалася, і починалися холоди, які потребували підготовки до зими.

Осіннє рівнодення також було часом духовного оновлення і прощання з минулим. Деякі традиції включали очисні ритуали, покликані зміцнити здоров'я і принести удачу в холодний період. У низці культур цей день пов'язували з балансом сил добра і зла, світлого і темного, що на рівні повсякденності відбивалося в подяці за достаток і готовності до подолання зимових труднощів.

Свято осмислювалося через поклоніння богам родючості, таким як Мокошь у слов'ян, або через вшанування предків, що зміцнювало зв'язок поколінь.

Що не можна робити в осіннє рівнодення:

займатися важкою фізичною працею, адже можна відлякати удачу;

лихословити і лаятися — конфлікт може затягнутися;

викидати залишки їжі зі столу, бо можна зіткнутися з безгрошів'ям;

давати в борг, якщо не хочете втратити ці гроші.

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