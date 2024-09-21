Осеннее равноденствие 22 сентября 2024 года: история праздника и запреты

В День осеннего равноденствия солнце переходит из северного полушария в южное, что означает начало астрономической осени. В этот день нельзя трудиться, а также сквернословить.

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День осеннего равноденствия в этом году выпадает на воскресенье 22 сентября. Солнце перейдет из северного полушария в южное в 15:43 по киевскому времени, что будет означать начало астрономической осени. В этот момент Солнце будет находится прямо над экватором Земли. Полушария планеты получают одинаковое количество солнечного света, а день будет равен ночи. После этого продолжительность светового дня начнет уменьшаться до дня зимнего солнцестояния.

Астрологи считают осеннее равноденствие неким новым этапом и рекомендуют составлять сегодня планы на будущее.

Осеннее равноденствие у наших предков

Осеннее равноденствие у древних славян и других народов было значимым праздником, связанным с окончанием лета, сбором урожая и переходом к зимнему периоду.

У славян Осеннее равноденствие называли праздником Осенины или Обжинки, что символизировало благодарность природе и богам за урожай и плоды земледелия. В этот день люди устраивали пышные застолья, водили хороводы, пели песни, жгли костры. Считалось, что после этого дня светлая часть года завершалась, и начинались холода, требующие подготовки к зиме.

Осеннее равноденствие также было временем духовного обновления и прощания с прошлым. Некоторые традиции включали очищающие ритуалы, призванные укрепить здоровье и принести удачу в холодный период. В ряде культур этот день связывался с балансом сил добра и зла, светлого и темного, что на уровне повседневности отражалось в благодарности за достаток и готовности к преодолению зимних трудностей.

Праздник осмысливался через поклонение богам плодородия, таким как Мокошь у славян, или через чествование предков, что укрепляло связь поколений.

Что нельзя делать в осеннее равноденствие:

заниматься тяжелым физическим трудом, ведь можно отпугнуть удачу;

сквернословить и ругаться — конфликт может затянуться;

выбрасывать остатки еды со стола, потому что можно столкнуться с безденежьем;

давать в долг, если не хотите потерять эти деньги.

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