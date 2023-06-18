Меган Маркл будет получать самую высокую зарплату за пост в случае подписания соглашения с Dior, – СМИ

Завершение сделки сделает Меган одним из самых высокооплачиваемых инфлюенсеров в мире.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл может зарабатывать 200 000 фунтов стерлингов за публикацию, если станет новым лицом французского дома Dior. Это сделает ее одной из самых высоких заработных плат среди "лидеров мнений". Об этом информирует Dailymail.

Эксперт по брендам и культуре Ник Эде рассказал, что Меган могла бы стать одним из самых влиятельных людей в мире и "могла бы управлять миллионами". По его мнению, это произойдет в случае заключения договора с Dior.

Он добавил, что если сделка состоится, она может даже конкурировать с прибылью, которую телеведущая Ким Кардашьян приносила в течение многих лет благодаря партнерству с Dolce & Gabanna. Итальянская марка модной одежды и обуви однажды заплатила 47 миллионов долларов ей просто за то, что появилась в одежде дизайнера в день своей свадьбы.

Подобное будущее он спрогнозировал и для Меган. По словам Эде, она уже является одним из самых обсуждаемых и фотографированных людей, поэтому максимизация ее дохода и присоединение к этим брендам является очень прибыльным шагом.

"Если такой бренд, как Dior, будет связан с ней, они могли бы тратить на нее миллионы и также зарабатывать миллионы. Таким образом, Меган могла бы заработать миллионы, получив статус лица Dior, и она могла бы зарабатывать сотни тысяч за сообщение", – объяснил он.

Элисон Бринге из компании Lauchmetrics, занимающейся брендингом, отметила, что в случае подписания соглашения Меган будет в одном ряду с самыми высокооплачиваемыми и очень влиятельными людьми в мире. В Лос-Анджелесе считают, что переговоры Меган и Dior могут находиться на завершающей стадии подписания. В таком случае она станет лицом компании вместе с такими звездами, как Джонни Депп, Рианна и Дженнифер Лоуренс.

Напомним, 16 июня Spotify отказался от убыточного подкаста Меган Маркл. Первый эпизод Archetypes был запущен в августе прошлого года в рамках сделки на 20 миллионов фунтов стерлингов.