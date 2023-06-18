Меган Маркл отримуватиме найвищу зарплатню за допис у разі підписання угоди з Dior, – ЗМІ

Затвердження угоди зробить Меган однією з найбільш високооплачуваних інфлюенсерів у світі.

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл може заробляти 200 000 фунтів стерлінгів за публікацію, якщо стане новим обличчям французького дому Dior, що виявиться однією з найвищих заробітних плат серед "лідерів думок". Про це інформує Dailymail.

Експерт з брендів і культури Нік Еде розповів, що Меган могла б стати одним із найбільших впливових людей у світі та "могла б керувати мільйонами". На його думку, це відбудеться у разі підписання договору з Dior.

Він додав, що якщо угода відбудеться, вона може навіть конкурувати з прибутком, який телеведуча Кім Кардашьян приносила протягом багатьох років завдяки партнерству з Dolce & Gabanna. Італійська марка модного одягу та взуття одного разу заплатила 47 мільйонів доларів їй просто за те, що зірка з'явилася в одязі дизайнера в день свого весілля.

Подібне майбутнє він спрогнозував й для Меган. Зі слів Еде, вона вже є однією з найбільш обговорюваних і медійних людей, тому максимізація її доходу та приєднання до цих брендів є дуже прибутковим кроком.

"Якщо такий бренд, як Dior, пов’язаний з нею, вони могли б витрачати на неї мільйони і також заробляти мільйони. Таким чином, Меган могла б заробити мільйони, отримавши статус обличчя Dior, і вона могла б заробляти сотні тисяч за допис", – пояснив він.

Елісон Брінге з компанії Lauchmetrics, що займається брендингом, зазначила, що у разі підписання угоди Меган буде в одному ряду з найвисокооплачуванішими та дуже впливовими людьми у світі. У Лос-Анджелесі вважають, що перемовини Меган та Dior можуть бути на завершальній стадії підписання. У такому разі вона стане обличчям компанії разом із такими зірками, як Джонні Депп, Ріанна та Дженіфер Лоуренс.

Нагадаємо, 16 червня Spotify відмовився від збиткового подкасту Меган Маркл. Перший епізод Archetypes був запущений у серпні минулого року в рамках операції на 20 мільйонів фунтів стерлінгів.