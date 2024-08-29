Меган Маркл придумала себе новое занятие

Жена принца Гарри решила продвигать неизвестные бренды, пользуясь своей медийной популярностью.

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Жена принца Гарри Меган Маркл, которая в апреле анонсировала запуск своего лайфстайл-бренда American Riviera Orchard, но до сих пор не запустила его через проблемы с документами, схватилась за новую бизнес-идею. Теперь она продвигает роскошный бренд сумок Cesta Collective, пишет The Telegraf..

Во время недавней поездки в Колумбию бывшая актриса воспользовалась возможностью продемонстрировать свою новую сумочку за $750 от бренда Cesta Collective, в который она недавно инвестировала.

Меган Маркл вігуляла в Колумбии сумочку за $750 Фото: Getty

В беседе с журналистами Меган раскрыла свою стратегию использования "мирового внимания" для продвижения дизайнеров, с которыми у нее "действительно крепкие дружеские отношения", включая "небольшие, перспективные бренды, не получившие должного внимания".

"Это одна из самых мощных вещей, которые я могу сделать, и это просто надеть, например, серьги", – сказала она.

В 2020 году герцогиня начала инвестировать в несколько небольших предприятий, принадлежащих женщинам, и даже рискнула основать собственный бренд American Riviera Orchard, который будет продавать ультрамодные "фруктовые масла", "спреды на основе бобовых" и "пищевые масла и жиры". Пока не решены проблемы с товарными знаками, она обратила внимание на Cesta Collective, которая продает кошельки, вручную сотканные женщинами в Руанде, а затем доработанные в Италии.

Сумка, которая так понравилась Меган Маркл

Впервые на изделия этого бренда она наткнулась, делая покупки в Интернете. Узнав, что сумочка, которую она выбрала, когда фотографировалась с принцем Гарри, была распродана всего за 11 минут, Меган решила быть более подкованной в отношении компаний, в которые она инвестировала, и того, что носит на публике.

"Я трачу много времени, просто гугля, выискивая бренды. Когда люди ищут что-то в Интернете или читают что-то, я пытаюсь найти новых отличных дизайнеров, особенно в разных странах", – объяснила она.

Впервые Маркл взяла белую сумочку за $750 на ужин с Гарри в 2023 году. Основатели Cesta Эрин Райдер и Кортни Вайнблатт Фашиано рассказали, что после того, как жена королевской особы появилась с этим аксессуаром на публике, у них резко возросли продажи.

Затем Меган решила инвестировать в бренд, чтобы помочь ему расти. Хотя она отказалась раскрыть, сколько она выложила, основатели Cesta сообщили, что это была миноритарная доля.

Годовой доход Cesta составляет миллион долларов, а на изготовление сумочек уходит от четырех до семи дней.

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