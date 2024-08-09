У Меган Маркл не получилось зарегистрировать свой товарный знак: в чем причина

Герцогине Сассекской необходимо исправить ошибки в документах на регистрацию товарного знака.

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Жена принца Гарри Меган Маркл, которая объявила о запуске собственного лайфстайл-бренда American Riviera Orchard еще четыре месяца назад, до сих пор не может урегулировать вопросы с документами, пишет Daily Mail. Причина – ошибки в заявке на регистрацию товарного знака.

Меган пыталась зарегистрировать товарный знак на название своего сервиса American Riviera Orchard для международного использования перед полномасштабным запуском в следующем году. Однако в прошлом месяце было выявлено несколько "неправильных" заявлений, которые нуждаются в исправлении.

Бюро по патентам и товарным знакам США уведомило юристов Сассекских о различных проблемах, включая неверную классификацию ковриков для йоги, корзин для пикника и книг рецептов.

Агентство заявило, что за регистрацию торговой марки необходимо заплатить различным органам по всему миру сборы на общую сумму $11 382 США. Netflix, который только что закончил снимать кулинарное шоу с герцогиней, берет на себя коммерческую эксплуатацию бренда, поэтому не исключено, что он заплатит сборы.

Представитель стримингового гиганта отказался комментировать сделку.

Бренд Меган будет сосредоточен на "вещах, которые близки ее сердцу", и станет продолжением ее блога о стиле жизни The Tig. Она уже отправила первую продукцию, включая джем и собачьи галеты, некоторым друзьям, а теперь планирует заняться производством розового вина.

Источник, осведомленный о запуске, сказал, что план состоит в том, чтобы продавать Меган как маяк вдохновения, стремления и достижимости. Ее стиль будет продаваться как доступная элегантность, а образ герцогини сосредоточится на ее статусе как семейной и "королевской" персоны.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри решили запустить важную инициативу для детей.