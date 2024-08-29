Меган Маркл придумала собі нове заняття

Дружина принца Гаррі вирішила просувати невідомі бренди, користуючись своєю медійною популярністю.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка у квітні анонсувала запуск свого лайфстайл-бренду American Riviera Orchard, але досі не запустила його через проблеми з документами, схопилася за нову бізнес-ідею. Тепер вона просуває розкішний бренд сумок Cesta Collective, пише The Telegraf.

Під час нещодавньої поїздки до Колумбії колишня акторка скористалася можливістю продемонструвати свою нову сумочку за $750 від бренду Cesta Collective, у який вона нещодавно інвестувала.

Меган Маркл вигуляла в Колумбії сумочку за $750 Фото: Getty

У бесіді з журналістами Меган розкрила свою стратегію використання "світової уваги" для просування дизайнерів, з якими в неї "справді міцні дружні стосунки", включно з "невеликими, перспективними брендами, які не отримали належної уваги".

"Це одна з найпотужніших речей, які я можу зробити, і це просто надіти, наприклад, сережки", — сказала вона.

У 2020 році герцогиня почала інвестувати в кілька невеликих підприємств, що належать жінкам, і навіть ризикнула заснувати власний бренд American Riviera Orchard, який продаватиме ультрамодні "фруктові олії", "спреди на основі бобових" і "харчові олії та жири". Поки не вирішені проблеми з товарними знаками, вона звернула увагу на Cesta Collective, яка продає гаманці, вручну виткані жінками в Руанді, а потім доопрацьовані в Італії.

Сумка, яка так сподобалася Меган Маркл

Вперше на вироби цього бренду вона натрапила, роблячи покупки в інтернеті. Дізнавшись, що сумочку, яку вона вибрала, коли фотографувалася з принцом Гаррі, розпродали всього за 11 хвилин, Меган вирішила бути більш підкованою щодо компаній, в які вона інвестувала, і того, що носить на публіці.

"Я витрачаю багато часу, просто гуглячи, вишукуючи бренди. Коли люди шукають щось в інтернеті або читають щось, я намагаюся знайти нових чудових дизайнерів, особливо в різних країнах", — пояснила вона.

Уперше Маркл взяла білу сумочку за $750 на вечерю з Гаррі 2023 року. Засновники Cesta Ерін Райдер і Кортні Вайнблатт Фашіано розповіли, що після того, як дружина королівської особи з'явилася з цим аксесуаром на публіці, у них різко зросли продажі.

Потім Меган вирішила інвестувати в бренд, щоб допомогти йому зростати. Хоча вона відмовилася розкрити, скільки вона виклала, засновники Cesta повідомили, що це була міноритарна частка.

Річний дохід Cesta становить мільйон доларів, а на виготовлення сумочок йде від чотирьох до семи днів.

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